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ВДК підірвали п'ятьма дронами: Буданов розкрив деталі знищення Цезаря Кунікова

Олексій Тесля
14 лютого 2024, 22:10
Цезар Куніков перевозив вантаж із Новоросійська до Севастополя і був знищений під час переходу.
Буданов
Кирило Буданов розповів подробиці знищення ВДК РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Російський великий десантний корабель Цезар Куніков мав на своєму борту 90 осіб екіпажу, повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Як уточнив він Фактам ICTV, більшість членів екіпажу корабля знищено.

Начальник ГУР каже, що російський корабель був знищений п'ятьма морськими безпілотниками MAGURA V5.

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Буданов додав, що Цезар Куніков перевозив вантаж із Новоросійська до Севастополя і був знищений під час переходу.

Деталі знищення ВДК Цезар Куніков

Як уточнив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода", ВДК Цезар Куніков міг перевозити ракетне озброєння для ЗС РФ.

Він сказав, що противник використовував цей вид техніки для того, щоб поповнювати боєкомплект, серед якого, найімовірніше, ракети.

"У цьому випадку на борту перебував боєкомплект, найімовірніше ракетне озброєння. За попередньою інформацією, більшість екіпажу не вдалося врятувати. Ми бачимо, що є детонація і процес затоплення був досить інтенсивним і швидким", - додав Юсов.

Удар по ВДК Цезар Куніков

Раніше повідомлялося, що РФ втратила не тільки ВДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.

Нагадаємо, бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

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ГУР війна Росії та України Кирило Буданов Андрій Юсов Знищення "Цезаря Кунікова"
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