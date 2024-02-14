Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков відмовився коментувати розтрощення силами оборони України російського великого десантного корабля Цезар Куніков. Мовляв, про це потрібно питати в міністерства оборони окупантів.
Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, у Кремлі поки що не наважилися давати офіційний коментар щодо ситуації.
"Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі: це пов'язано з ходом спецоперації, коментарі - прерогатива Міноборони", - наголосив Дмитро Пєсков.відео дня
Україна розтрощила БДК Цезар Куніков
Уранці, 14 лютого, у Криму прогриміли вибухи. Жителі Ялти, Місхора та Алупки заявили про спалахи і звуки вибухів. З'явилася інформація про удар по БДК російських окупантів. У район події вирушили вертольоти.
Пізніше Українська правда повідомила, що бійці ГУР розтрощили БДК РФ Цезар Куніков у Криму. У Міністерстві оборони Росії цього повідомлення не підтверджували, але й не спростовували.
У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили: Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму. Розтрощення ворожого військового судна - спільна операція військових і бійців ГУР.
Інші новини:
- ЗСУ топлять кораблі та підводні човни РФ: віцеадмірал розкрив план знищення ЧФ
- Потопили гордість російського флоту: у ГУР розкрили деталі знищення корабля РФ
- Там роблять літаки, з яких РФ б'є по Україні: у Москві горить завод МіГ