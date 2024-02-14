Армія України потопила БДК Цезар Куніков: у Путіна зробили першу заяву

У директорській Володимира Путіна вирішили перевести стрілки на міністерство оборони окупантів Росії, про що свідчать слова рупора Кремля Дмитра Пєскова.

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Катастрофу БДК "Цезар" мають коментувати у Міноборони РФ - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Кримський вітер

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков відмовився коментувати розтрощення силами оборони України російського великого десантного корабля Цезар Куніков. Мовляв, про це потрібно питати в міністерства оборони окупантів.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, у Кремлі поки що не наважилися давати офіційний коментар щодо ситуації.

"Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі: це пов'язано з ходом спецоперації, коментарі - прерогатива Міноборони", - наголосив Дмитро Пєсков. відео дня

Україна розтрощила БДК Цезар Куніков

Уранці, 14 лютого, у Криму прогриміли вибухи. Жителі Ялти, Місхора та Алупки заявили про спалахи і звуки вибухів. З'явилася інформація про удар по БДК російських окупантів. У район події вирушили вертольоти.

Пізніше Українська правда повідомила, що бійці ГУР розтрощили БДК РФ Цезар Куніков у Криму. У Міністерстві оборони Росії цього повідомлення не підтверджували, але й не спростовували.

У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили: Україна знищила російський корабель Цезар Куніков у Криму. Розтрощення ворожого військового судна - спільна операція військових і бійців ГУР.

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