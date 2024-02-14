РФ під час удару по 'Кунікову' втратила не тільки ВДК, а й танки: подробиці атаки ЗСУ

Російські провоєнні ресурси підтверджують потоплення українськими військовими великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков" вранці 14 лютого. Про успішний удар ЗСУ також звітували самі окупанти, які бачили подію в Чорному морі.
"Спостерігаю маслянисту пляму"
Про морську атаку на ВДК "Цезар Куніков" звітували екіпажі Ка-27 і Мі-8. Українській розвідці вдалося перехопити повідомлення російських льотчиків, ретрансльоване Ан-26.
"Спостерігаю уламки (і) маслянисту пляму", - скаржиться один із пілотів ПКС РФ.
Як повідомила розвідка, "Цезар Куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням і технікою. За попередньою оцінкою осадки корабля, під час затоплення він був завантажений.
Корабель міг перевозити танки
Як інформують російські провоєнні пабліки, внаслідок атаки судно отримало пробоїну і затонуло біля південного берега Криму. Росіяни скаржаться, що їхні військові не змогли вчасно виявити дрони.
У РФ констатують, що "українці планомірно вибивають кораблі Чорноморського флоту і вдосконалюють свої морські дрони".
За даними провоєнних пабліків, могло йтися про перевезення на ВДК техніки, зокрема танків.
"На кораблі, за уточненими даними, було шість танків - Т-90 і Т-72. Також втрачено снаряди для танків і артилерії, які перевозилися до Криму і мали бути відправлені в зону проведення "СВО" (так росіяни завуальовано називають війну проти України - Главред)", - пишуть пропагандисти.
Удар по БДК "Цезар Куніков"
Бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.
"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж із боєкомплектом. Корабель затонув і не підлягає відновленню", - сказав пізніше речник ГУР Андрій Юсов.
У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.
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