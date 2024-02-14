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РФ під час удару по "Кунікову" втратила не тільки ВДК, а й танки: подробиці атаки ЗСУ

Яна Ставська
14 лютого 2024, 15:14
Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.
РФ під час удару по 'Кунікову' втратила не тільки ВДК, а й танки: подробиці атаки ЗСУ
РФ разом із кораблем втратила ще й танки з боєприпасами / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Російські провоєнні ресурси підтверджують потоплення українськими військовими великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков" вранці 14 лютого. Про успішний удар ЗСУ також звітували самі окупанти, які бачили подію в Чорному морі.

"Спостерігаю маслянисту пляму"

Про морську атаку на ВДК "Цезар Куніков" звітували екіпажі Ка-27 і Мі-8. Українській розвідці вдалося перехопити повідомлення російських льотчиків, ретрансльоване Ан-26.

"Спостерігаю уламки (і) маслянисту пляму", - скаржиться один із пілотів ПКС РФ.

Як повідомила розвідка, "Цезар Куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням і технікою. За попередньою оцінкою осадки корабля, під час затоплення він був завантажений.

Корабель міг перевозити танки

Як інформують російські провоєнні пабліки, внаслідок атаки судно отримало пробоїну і затонуло біля південного берега Криму. Росіяни скаржаться, що їхні військові не змогли вчасно виявити дрони.

У РФ констатують, що "українці планомірно вибивають кораблі Чорноморського флоту і вдосконалюють свої морські дрони".

За даними провоєнних пабліків, могло йтися про перевезення на ВДК техніки, зокрема танків.

"На кораблі, за уточненими даними, було шість танків - Т-90 і Т-72. Також втрачено снаряди для танків і артилерії, які перевозилися до Криму і мали бути відправлені в зону проведення "СВО" (так росіяни завуальовано називають війну проти України - Главред)", - пишуть пропагандисти.

РФ під час удару по 'Кунікову' втратила не тільки ВДК, а й танки: подробиці атаки ЗСУ

Удар по БДК "Цезар Куніков"

Бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.

"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж із боєкомплектом. Корабель затонув і не підлягає відновленню", - сказав пізніше речник ГУР Андрій Юсов.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

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