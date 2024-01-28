ЗСУ попередили про високу ракетну загрозу з моря: деталі

У Чорному морі на чергуванні залишаються два російських підводних човни з 8 ракетами типу "Калібр".
Про це розповіла керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що корабельне угруповання російських окупантів дещо скоротилося, проте ракетна загроза з моря все одно висока.
"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога дещо скоротилося. Надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування. На бойовому чергуванні залишаються два підводних човни (це вісім ракет типу "Калібр") готових до застосування", – розповіла Гуменюк.відео дня
У той же час вона зазначила, що ракетні удари з підводних човнів небезпечні тим, що ракети в такому разі важко виявити, адже вони прямують дуже низько над водою. Речниця закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Нагадаю, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено: ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням повітряної цілі й безпосереднім ударом може пробути всього кілька хвилин. Тому в такому випадку до сигналів повітряних тривог треба ставитись дуже уважно і реагувати", – сказала Гуменюк.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Удари ракетами і дронами по Україні
Раніше повідомлялося, що РФ била по Києву новими ракетами. Російські окупанти вдарили по Києву балістичною ракетою північнокорейського виробництва під час однієї з нещодавніх атак.
Також повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по дитсадку та підприємству в Слов'янську у ніч на 27 січня. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.
Ввечері 27 січня у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ. Повідомляється про те, що вибухи прогриміли в Полтавському та Кременчуцькому районах. Також вибухи прогриміли в Харкові.
Нагадаємо, РФ запустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів у ніч на 28 січня. Вдалося збити 4 дрони. Окупанти атакували цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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