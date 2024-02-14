Бійці ГУР розтрощили БДК РФ Цезар Куніков у Криму, корабель затонув - УП

Бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів Цезар Куніков в акваторії Чорного моря у захопленому Криму. Корабель затонув.
Як повідомляє Українська правда, інформацію про нищівний удар по військовому кораблю РФ у Криму в ГУР уже підтвердили.
"Джерела повідомили, що це була операція ГУР, унаслідок атаки БДК "Цезар Куніков" затонув", - зазначено в повідомленні.відео дня
Реакція Міноборони РФ
В окупантів Шойгу традиційно заявили, що російські війська, мовляв, відбили всі атаки.
"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територіями Бєлгородської (2 БпЛА) і Воронезької (1 БпЛА) областей, а також над акваторією Чорного моря (6 БпЛА)", - повідомило вороже відомство.
Екіпаж не врятувався - ГУР
Виданню Обозреватель у ГУР повідомили, що спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно. За попередньою інформацією, екіпаж не врятувався.
"Судячи з усього, ніхто не врятувався, тому що пробоїна була велика, і все сталося все дуже швидко", - сказало джерело в розвідці.
"Чорноморський флот некомпетентний"
Популярний в окупантів ресурс "Рибарь" підтвердив удар по БДК і звинуватив командування РФ у некомпетентності.
"Не хотілося б лити воду на млин противника, але раз по раз Чорноморський флот виявляється некомпетентним і не в змозі відбивати напади з боку українських формувань... Обвішати корабель мішками з піском, а на них зверху - МОНки з детонаторами спрямованої дії - це дуже ефективна боротьба проти БЕКів, так".
Вибухи у Криму 14 лютого
У Криму рано вранці, 14 лютого, прогриміли вибухи. Їх чули жителі окупованих Росією Ялти, Місхора та Алупки. Пізніше з'явилася інформація, що внаслідок атаки міг затонути російський великий десантний корабель.
"Знову вибух у морі, навпроти селища Кацивелі, сильна ударна хвиля. Схоже, боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік видно підводний човен", - повідомляв Кримський вітер.
Також у районі вибуху було зафіксовано вертольоти Мі-8 і Ка-27. Ймовірно, їхній зліт пов'язаний із початком пошуково-рятувальної операції.
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