Україна перемогла в Чорному морі, РФ тепер складніше тримати Крим - Foreign Affairs

Сили оборони України здатні закріпити свій морський успіх, але для цього потрібні безперервне постачання військової допомоги від Заходу, пишуть журналісти.

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Україна потопила 9 російських кораблів у Чорному морі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: РНБО, Вікіпедія

Україна під час повномасштабної війни з агресором Росією зуміла виграти у Москви битву за Чорне море. Морський тріумф не забезпечить остаточну перемогу в усій війні, яка здебільшого ведеться на суші, проте російським окупантам тепер складніше утримувати Крим.

У матеріалі Foreign Affairs йдеться про те, що завдяки безпілотникам, крилатим ракетам та іншим нетрадиційним методам ведення війни, ще до жовтня минулого року Україні вдалося відтіснити флот окупантів від її головної бази в захопленому Криму до східного кута Чорного моря.

"Військово-морському флоту України вдалося потопити дев'ять великих російських кораблів і відвоювати частину втрачених територій. Ці перемоги стали яскравою плямою для країни, яка перебуває під постійними повітряними атаками і застрягла в дорогому глухому куті на місцях", - зазначено в публікації. відео дня

Тріумф ЗСУ дозволив Україні забрати війська, які були зосереджені вздовж узбережжя, і відправити їх на фронт. До того ж українські війська забезпечили безпеку морських шляхів, які мають вирішальне значення для експорту зерна, і ускладнила зусилля російських окупантів із постачання та зміцнення своїх позицій у захопленому Криму.

"Згодом Україна може закріпити цей успіх, збільшивши свій вплив на майбутніх мирних перемовинах. Проте для успіху цієї стратегії Києву потрібен безперервний потік військової допомоги із Заходу", - зазначено в матеріалі.

Ситуація в Криму

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук 31 січня повідомив про удар по аеродрому Бельбек, розташованому в окупованому Криму. Там дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС російських загарбників.

Притулок знайшли 5 ракет, сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, коментуючи удар по аеродрому Бельбек у Криму. Загарбники не встигли розосередити свій льотний склад на аеродромі.

У ГУР розкрили деталі зухвалої операції в Криму - розвідники провели військову операцію, під час якої було знищено ракетний катер окупантів РФ. Катер "Івановець" затонув.

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