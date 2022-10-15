Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що до нього увійде

Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги/ Фото Reuters, Вікіпедія

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, американський лідер підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української армії 725 мільйонів доларів. Гроші підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку для бійців ЗСУ.

На сайті Міністерства оборони США уточнили, що в новий пакет військової допомоги Україні увійдуть:

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;

5 тисяч 155-мм пострілів систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);

5 тисяч одиниць протитанкової зброї;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

стрілецька зброя і понад 2 млн патронів до нього;

медикаменти.

Військова допомога Україні

Українські військові своїм потужним контрнаступом змінили динаміку війни. США та інші країни прискорять військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Рамштайн-6.

У німецькому Міністерстві оборони повідомили, що в найближчі тижні Україна отримає від Німеччини додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II і самохідні артилерійські гаубиці PzH 2000. Берлін також пообіцяв відправити ЗСУ танки з Греції та Словаччини

Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресора Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.

Канада виділяє Україні новий пакет допомоги у розмірі 47 млн доларів. Зокрема, до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

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