УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що до нього увійде

15 жовтня 2022, 07:46

Українським військовим передадуть протитанкову зброю, снаряди різних типів і медикаменти, позашляховики Humvee. Також гроші підуть на підготовку для бійців ЗСУ.

Джо Байден, HIMARS, Humvee
Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги/ Фото Reuters, Вікіпедія

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, американський лідер підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української армії 725 мільйонів доларів. Гроші підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту і підготовку для бійців ЗСУ.

На сайті Міністерства оборони США уточнили, що в новий пакет військової допомоги Україні увійдуть:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 23 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських пострілів;
  • 5 тисяч 155-мм пострілів систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
  • 5 тисяч одиниць протитанкової зброї;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);
  • стрілецька зброя і понад 2 млн патронів до нього;
  • медикаменти.

Військова допомога Україні

Українські військові своїм потужним контрнаступом змінили динаміку війни. США та інші країни прискорять військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Рамштайн-6.

У німецькому Міністерстві оборони повідомили, що в найближчі тижні Україна отримає від Німеччини додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II і самохідні артилерійські гаубиці PzH 2000. Берлін також пообіцяв відправити ЗСУ танки з Греції та Словаччини

Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресора Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.

Канада виділяє Україні новий пакет допомоги у розмірі 47 млн доларів. Зокрема, до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні новини США військова допомога Джо Байден постачання зброї війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:46

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн: що до нього увійде

06:22

Україні потрібно підтримати протести в ІраніПогляд

05:30

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

05:20

Чому віник не можна ставити за дверима: 3 заборони, які влаштують пекло в будинкуВідео

03:35

Вріже -3°: українців попередили про аномалію і назвали найхолодніший деньВідео

Реклама
03:20

Бюджетна закуска за 5 хвилин: смачніше рецепта годі й шукатиВідео

03:03

"Чоловіки, відверніться": Волочкова ледь не розчахнулась, показуючи новий шпагат

02:36

Олівія Уайлд впустила з блузи грудь з пікантною наліпкою на інтимному місці

02:01

Кайлі Дженнер обтягнула латексом шикарну фігуру

01:35

Нинішня війна не остання: військовий експерт спрогнозував поведінку РФ у майбутньомуВідео

00:51

Прикмети на 15 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб щастя в будинок залучитиВідео

00:22

Слідом за Пугачовою: російську зірку 90-х перевіряє прокуратура за засудження війни

14 жовтня, п'ятниця
23:58

"Росія вже в атмосфері поразки": Зеленський попередив про звільнення територій УкраїниВідео

23:21

Буданов назвав армію, яка найдосвідченіша у світіВідео

23:06

"Це маленький скарб": вийшла загублена пісня легендарної Queen з вокалом Фредді Мерк'юріВідео

22:51

Вбивали українців у Запоріжжі: ЗСУ знищили три комплекси С-300 окупантівВідео

22:39

Гроші не пахнуть: Королева назвала свою музику "терапією" і вирішила розбризкати свої почуття на людей

22:30

"Потрібно вчитися поводитися": український футболіст назвав проблему головного тренера збірноїВідео

22:12

Воду після варіння картоплі люди даремно зливають в раковину: як застосовувати диво-відвар

22:00

У Зеленського відповіли Путіну на його нову маячню про початок війни в УкраїніВідео

Реклама
21:40

Типова французька стрижка неземної краси, про яку мріють всі жінки

21:09

Досить влаштовувати паніку: в Україні зробили заяву про роботу StarlinkВідео

21:08

Олег Жданов. Гряде евакуація з Херсона?Відеоблоги

20:55

"Забрати всю територію України": в ОП назвали ймовірні терміни закінчення війниВідео

20:51

Король Великобританії осоромився: нова витівка Чарльза зганьбила всю сім'юВідео

20:23

Помер Хагрід - зірка фільмів про Гаррі Поттера пішов у засвіти у 72 рокиВідео

20:20

Шойгу "клацнуть по носі": у РФ назвали ім'я нового міністра оборониВідео

20:10

Прикмети на 16 жовтня: які 4 речі заборонено робити, щоб не потрапити в бідуВідео

20:07

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

20:02

"Люди почнуть мене жаліти": Настя Приходько заговорила про домагання Костянтина Меладзе

19:59

Летіли на Харків: над Бєлгородом "самоліквідувалися" ракети, палає ТЕЦВідео

19:38

Пугачову звинуватили у вбивстві

19:38

"Українцям не страшно": Мережу "порвало" відео з 9-річним Аскольдом про бомбардування РФ дитячого майданчикаВідео

19:35

Що робити, якщо немає газу: причини та точний порядок дійВідео

19:23

Налетить несподіване потепління: синоптики попередили про потужну атаку спекиВідео

19:20

Путін готовий вибратися з бункераПогляд

19:19

Відмовився воювати: співак Ігор Тальков отримав повістку

19:05

Червоний Хрест виправдовується, що його не пустили до полонених в Оленівці

19:01

Терміново запасаємося до зими: в Україні різко злетіли ціни на овочіВідео

19:01

63-річна Джеймі Лі Кертіс похвалилася шикарним тілом в сітці і купальнику

Реклама
18:57

Долар "лопне" у трьох випадках: експерт спрогнозував здешевлення валюти

18:56

На війну гребуть божевільних з довідкою: у РФ масові облави через мобілізаціюВідео

18:26

Вважають її ніким: діти королівської сім'ї придумали принизливе прізвисько для КаміллиВідео

18:26

Згорілі ліжка і техніка: моторошні кадри бази РФ під Бєлгородом після "бавовни"Відео

17:56

68-річна Успенська в напівпрозорій сукні засвітила зайве і стала посміховиськом

17:52

Бунт на Луганщині: десятки окупантів кинули зброю і втекли з поля боюВідео

17:40

Гордовита Кетті: що доводить Кейт Міддлтон до сказу

17:30

Заарештували або позбулися: у МВС розповіли про розбірки Гіркіна з "кухарем Путіна"Відео

17:27

Пілота мобілізували прямо в аеропорту: в РФ не зміг полетіти до Туреччини пасажирський літакВідео

17:05

Скоро кадирівці почнуть вбивати росіян: Данілов упевнений, що в РФ незабаром буде розкол

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти