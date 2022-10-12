Рамштайн-6: ЗСУ змінили динаміку війни, допомога Україні посилиться - Пентагон

Світ посилить військову допомогу для України / Reuters

Українські військові своїм потужним контрнаступом змінили динаміку війни. США та інші країни прискорять військову допомогу Україні. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку зустрічі Рамштайн-6.

Він додав, що дії українських військових допомогли досягти потужних змін на фронті.

"З часу нашої останньої зустрічі у вересні ми усі бачили, як Україна добилася визначних успіхів на полі бою. І попри нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні міст з-під російської окупації. І вони повернули тисячі квадратних кілометрів їхньої землі. Ці перемоги належать українським солдатам, але безпекова допомога, зусилля Контактної групи з тренування та забезпечення стійкості мають життєво важливе значення", - сказав Ллойд Остін.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що США мають намір провести роботу щодо прискорення поставок Україні систем протиповітряної оборони. Вашингтон буде домагатися відправки Києву ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

Також повідомлялося, що Збройні сили України отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Крім того, вже зовсім скоро ЗСУ отримають і зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Зазначимо, що наприкінці вересня посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін планував вже в жовтні передати Україні ППО IRIS-T. За її словами, на політичному рівні вже прийнято рішення про передачу Києву озброєння, якого немає на балансі навіть німецької армії.

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