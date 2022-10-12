Канада виділяє Україні 47 млн доларів: на що витратять гроші

Канада , Україна / УНІАН

Канада виділяє Україні новий пакет допомоги у розмірі 47 млн доларів.

Як повідомляє CBC, міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.

У пакет допомоги увійде зимовий одяг для українських військовослужбовців.

Також до складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Канада передасть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

Також до пакету увійде військове обладнання, насамперед артилерійські снаряди, на 15 млн доларів.

Крім того, Канада виділить Україні 2 млн доларів на забезпечення супутникового зв'язку в Україні.

Військова допомога Україні

Президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що в рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА. За його словами, поставки озброєння Україні почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

Крім того, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про виділенні Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів.

У новий пакет допомоги входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

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