Україна отримає від Португалії 6 гелікоптерів "Камов": що про них відомо

Україна отримає від Португалії 6 гелікоптерів "Камов"/ Вікіпедія

Португалія передасть Україні свій парк гелікоптерів "Камов" (Ка-32А11ВС) радянського виробництва – загалом шість повітряних суден.

Про це заявила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас після міністерської зустрічі членів НАТО у Брюсселі в четвер, 13 жовтня, пише Observador. Вона зазначила, що Португалія не може далі використовувати ці гелікоптери, так як через накладені на РФ санкції вони були позбавлені ліцензій.

За словами Каррейрас, її країна передасть Україні техніку якомога швидше.

"На прохання України і в координації з Міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк гелікоптерів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати", – зазначила вона.

Каррейрас додала, що гелікоптери не мають сертифікатів льотної придатності, тому Португалія надалі навіть відремонтувати їх не могла б, якби виникла така необхідність. У той же час Україна має логістичний ланцюжок аналогічних гелікоптерів і зможе їх ремонтувати.

Також міністерка зазначила, що одне із повітряних суден Україні доведеться ремонтувати, адже воно зламалося внаслідок аварії.

Гелікоптери Ка-32 – що відомо

Ка-32 є цивільним розвитком пошуково-рятувального гелікоптера Ка-27ПС, який був розроблений ОКБ ім. Н. І. Камова.

Португалія придбала для себе шість таких гелікоптерів модифікації 1997 року під позначенням "А11ВС" у 2007 році.

На такий гелікоптер можна встановлювати різне обладнання. Ка-32А11ВС активно використовують для того, щоб транспортувати вантажі на зовнішній підвісці.

Раніше повідомлялося, що Північноатлантичний альянс надасть Україні засоби для боротьби з БПЛА для захисту цивільної інфраструктури від атак з боку Росії. Протидронні засоби допоможуть ефективно протистояти іранським і російським ударним безпілотникам. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для американських зенітних ракетних комплексів NASAMS. Про це заявив британський міністр оборони Бен Уоллес. За його словами, ракетний терор РФ веде до необхідності "подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну".

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