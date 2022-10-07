Україна може отримати нову партію САУ Caesar: Макрон пообіцяв більше техніки

За словами президента Франції, зараз його країна "працює над кількома запитами".
Франція може надати Україні більше військової техніки як допомогу для боротьби проти країни-агресорки Росії. Зокрема, нашій державі можуть передати нову партію самохідних артилерійських установок Caesar.
Зараз у Франції розглядають можливість додаткових поставок такої зброї. Про це заявив французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції після засідання першого саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся 6 жовтня у столиці Чехії Празі.
"Ми обговорюємо цю тему щодо кількох механізмів, ми дійсно працюємо над певними запитами з державами-членами Європейського Союзу, зокрема щодо нових гармат Caesar", – зазначив Макрон.
Він підтвердив, що Україні передадуть більше військової техніки для боротьби з РФ.
Також Макрон наголосив, що Франція і далі допомагатиме нашій державі у війні проти Росії. Зокрема, надаватиме військове обладнання і проводитиме навчання українських військових.
Самохідні гаубиці Caesar – що про них відомо
Caesar – це французька 155-мм самохідна артилерійська установка. Вона призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях.
У Франції вони перебувають на озброєнні з 2007 року.
Така гаубиця може застосовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, у тому числі касетні. Максимальна дальність стрільби 42 км. З цієї техніки можна робити 6 пострілів за хвилину.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зробив сильну заяву щодо війни. Він наголосив, що Україна не має права залишити цю війну у спадок своїм нащадкам. Тому ми маємо нищити ворога тут і зараз, і ми можемо це зробити.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. У зв'язку з цим його ядерні загрози здаються все більш реальними. У світі може початися Армагеддон.
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