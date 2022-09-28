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США передають Україні засоби для боротьби з іранськими дронами: Ізраїль дав дозвіл

28 вересня 2022, 12:43

Це найважливіше зрушення у відносинах з Ізраїлем, яке сталося за останні місяці.

иранские дроны, Израиль
Україна отримає засоби боротьби з іранськими безпілотниками / Колаж фото Вікіпедія, з відкритих джерел

Ізраїль дозволив США передати для України засоби боротьби з іранськими безпілотниками, які вже намагаються атакувати наші міста. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

"Насправді іранські дрони є копіями американських, які були збиті Іраном на території Сирії. Вони зробили максимально схожу копію. Але, безумовно, та ізраїльська промисловість, яка працює в цьому секторі, вона є фактично вся спільним підприємством зі Сполученими Штатами. І, за моєю інформацією, ми саме від Сполучених Штатів вже отримуємо те, що нам потрібно. Знову ж таки, не без згоди Ізраїлю", – сказав Корнійчук.

Він додав, що це найважливіше зрушення, яке сталося за останні місяці.

"Якщо в спільному підприємстві з американцями частина розроблена Ізраїлем або це ізраїльська розробка, яку виробляють у Британії чи інших європейських країнах, Ізраїль такий дозвіл надасть через треті країни. На сьогодні, я вважаю, що це найважливіше зрушення, яке сталося за останні місяці завдяки нашому нескінченному тиску на ізраїльську сторону", – пояснив Корнійчук.

До цього часу Ізраїль намагався не ставати на жодну зі сторін і не надавав допомоги Україні у війні, яку розв'язав Путін.

Скандал з іранськими безпілотниками для Росії

Нагадаємо, в Україні вже вдалося збити іранські безпілотники, які були передані Росії для атак по українським громадянам.

Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського провадження. Після цього стало відомо, що Україна вигнала посла Ірану.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Іран має негайно припинити постачання зброї Росії. Він назвав іранські безпілотники єдиною третьою стороною і наголосив, що у зв'язку з цим Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

Україна пригрозила Ірану ізоляцією у відповідь на постачання зброї Росії.

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