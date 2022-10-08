Німеччина оголосила про нові поставки зброї для ЗСУ: пакет включає в себе танки

Німеччина передасть Україні танки / "Вікіпедія" та УНІАН

Влада Німеччини оголосила про додаткові постачання зброї Україні. Зокрема, Берлін обіцяє відправити ЗСУ танки з Греції та Словаччини, пише видання CNN.

Про додатковий пакет військової допомоги для України оголосила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час відвідування дислокованих у Литві німецьких військ.

Вона пообіцяла, що Україна отримає систему ППО IRIS-T, і в цілому 100 танків з Греції та Словаччини.

Крім того, Ламбрехт зазначила, що країнам НАТО необхідно працювати над зміцненням своєї оборони.

"Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є проломи в захисті. Протиповітряна оборона - одна з таких областей, де необхідно діяти терміново", - сказала вона.

Міністр додала, що перед лицем збільшеної загрози безпеці Німеччина також створить нову бронетанкову піхотну бригаду, яку можна буде швидко перекинути в Литву в разі потреби.

Поставки Україні систем ППО IRIS-T

Про те, що Україна може отримати німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-т SLM, стало відомо ще в травні цього року.

Пізніше повідомлялося, що установки, які поставлять в Україну, зараз знаходяться в Німеччині на стадії виробництва. Про це розповіла глава німецького міністерства закордонних справ Анналена Бербок.

Також раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у понеділок, 19 Вересня, погодили передачу Україні 28 танків M-55S по "круговій" схемі. По суті-це покращений радянський Т-55.

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