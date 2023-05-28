Айдар пішов на штурм і вибив окупантів з позицій під Бахмутом — джерело в Мережі

Стало відомо про черговий успішний штурм від 24 ОШБ "Айдар" зі знищенням ворожого танка.

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ЗСУ продовжують операції в районі Бахмута / 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, Twitter

На Бахмутському напрямку підрозділи Збройних сил України просунулися в напрямку окупованої Кліщіївки Донецької області.

Про вдалі дії бійців 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" йдеться в повідомленні в Telegram-групі "Кажуть Снайпер".

При цьому наголошується, що в ході бою українські бійці зуміли знищити російський танк, який приїхав на допомогу окупантам.

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"Черговий успішний штурм від 24 ОШБ "Айдар" зі знищенням ворожого танка, який намагався відпрацювати наші штурмові групи", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що судячи з геолокації бій стався між населеним пунктом Іванівське і Кліщіївка, яка була втрачена українськими силами в січні цього року.

Додамо, що Кліщіївка розташована в п'яти кілометрах на південь від Бахмута і прикриває підходи до самого міста, а також трасу з боку Костянтинівки.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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