Атаки російських дронів: Світан пояснив, чи є в Україні безпечні міста

Зимові морози створять проблеми для "Шахедів".

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Роман Світан пояснив, чому ворожі дрони не збивають на кордоні / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, скріншот

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У які міста можуть дістати "Шахеди"

Чому дрони не збивають на кордоні

Що означає, якщо дрон "локаційно втрачено"

Країна-агресор Росія використовує для атак на Україну дрони-камікадзе "Шахед". Оскільки їхня дальність становить близько 1500 кілометрів, то вони можуть накрити всю Україну. Але куди саме БПЛА можуть дістати, залежить від точки пуску. Таку думку озвучив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

За словами експерта, зимові морози і, як наслідок, обмерзання впливають на будь-який літальний апарат, зокрема й на "Шахеди".

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"Зараз фронти проходять і для них (росіян - ред.) це проблема. Але, тим не менш, вони використовують велику кількість дронів. Цього тижня вперше одночасно було запущено близько 200 "Шахедів". Частина з них, якщо не більше половини - це обманки, які були локаційно втрачені. Але частина все-таки пройшла, дісталася західних кордонів України", - сказав Світан у коментарі ТСН.

Військовий експерт пояснив, що означає, якщо дрони локаційно втрачені.

"Це вплив РЕБом або відхід на північ. Тобто при впливі РЕБу вони розвертаються на нуль градусів, ідуть на північ - на Білорусь або на Росію", - зазначив Світан.

Також він пояснив, чому "Шахеди" не збивають у прикордонних областях і вони долітають до Києва. За словами Свитана, вся справа у збільшенні їхньої кількості під час атак. Зокрема, загальна кількість безпілотників під час атак зросла в 10 разів - до 150-200 штук.

"А чому найбільше летять на Київ? Тому що найбільше ППО стоїть у Києві. Це можна заходити на один зенітно-ракетний комплекс, і нам потрібно ракети з усієї України зібрати під нього. Йдуть туди, щоб їх збивали. Таке завдання, тому що ракета набагато дорожча за "Шахед", а тим паче, ніж обманка", - додав експерт.

​Дрони "Шахед" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів на Україну - останні новини

25 листопада російські окупанти застосували проти України близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей.

У ніч на 26 листопада 2024 року окупанти випустили по Україні рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Повітряні Сили виявили та здійснили супровід 192 повітряних цілей. Сили ППО збили 76 ворожих безпілотників, 96 БпЛА, 5 безпілотників полетіли в бік Білорусі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські 28 листопада окупанти запустили по Україні 91 ракету і 97 ударних безпілотників.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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