Агресори з Росії з самого ранку кошмарять Київ дронами: які наслідки атаки

Найголовніше:
- У Києві оголосили повітряну тривогу
- У Дніпровському районі столиці впали уламки шахеду, є займання
У середу, 20 листопада у столиці України Києві почалася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Інцидент стався внаслідок падіння уламків під час російської атаки БПЛА. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Уламки шахеда впали у Дніпровському районі столиці.
"Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Оновлено 8-55: Попко зазначив, що після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується.
"Загоряння у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються", - заявив він.
Варто зазначити, що сьогодні влада міста вже інформувала про атаку на столицю та роботу ППО по ворожих безпілотниках. Кияни чули вибухи.
Спершу повідомилося про рух ворожого безпілотника в напрямку Києва з півдня.
Про роботу ППО КМВА згодом проінформувала о 5:45.
О 7:55 у столиці знову пролунали звуки вибухів.
"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав начальник КМВА Сергій Попко.
Останні ворожі атаки на Україну
Як повідомляв Главред, вночі 20 листопада у Києві прогриміли вибухи під час атаки ударних безпілотників країни-агресора РФ. У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.
Ввечері 18 листопада Запоріжжя опинилося під ударами дронів та КАБів РФ. Після вибухів зникла електроенергія в окремих районах міста.
Того ж дня, 18 листопада РФ вдарила по житлових будинках в Одесі. Як повідомила місцева влада, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, є жертви серед цивільних.
Інші новини про атаки на Україну:
- F-16 ЗСУ збивають ракети РФ: Зеленський розкрив деталі відбиття масованих атак
- "Це не випадкові удари": Зеленський емоційно відреагував на атаку по Одесі
- "Збита ракета влучила в житловий сектор": зʼявилися подробиці атаки РФ на Одесу
Хто такий Сергій Попко?
Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред