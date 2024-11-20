Агресори з Росії з самого ранку кошмарять Київ дронами: які наслідки атаки

Сталося падіння уламків ворожого дрону в Дніпровському районі міста, заявив Попко.

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Столицю 20 листопада атакували ворожі дрони / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

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У Києві оголосили повітряну тривогу

У Дніпровському районі столиці впали уламки шахеду, є займання

У середу, 20 листопада у столиці України Києві почалася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Інцидент стався внаслідок падіння уламків під час російської атаки БПЛА. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Уламки шахеда впали у Дніпровському районі столиці.

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"Сталося загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено 8-55: Попко зазначив, що після детального обстеження та уточнення даних, падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується.

"Загоряння у житловому будинку виникло через побутовий прилад. Пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюються та уточнюються", - заявив він.

Шахед - що відомо / Инфографика: Главред

Варто зазначити, що сьогодні влада міста вже інформувала про атаку на столицю та роботу ППО по ворожих безпілотниках. Кияни чули вибухи.

Спершу повідомилося про рух ворожого безпілотника в напрямку Києва з півдня.

Про роботу ППО КМВА згодом проінформувала о 5:45.

О 7:55 у столиці знову пролунали звуки вибухів.

"Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Останні ворожі атаки на Україну

Як повідомляв Главред, вночі 20 листопада у Києві прогриміли вибухи під час атаки ударних безпілотників країни-агресора РФ. У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.

Ввечері 18 листопада Запоріжжя опинилося під ударами дронів та КАБів РФ. Після вибухів зникла електроенергія в окремих районах міста.

Того ж дня, 18 листопада РФ вдарила по житлових будинках в Одесі. Як повідомила місцева влада, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, є жертви серед цивільних.

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Хто такий Сергій Попко? Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.

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