Атака з повітря або повномасштабне вторгнення: у США описали сценарії агресії РФ проти України

РФ може завдати по Україні точкових авіаударів з повітря / Reuters

Можливе вторгнення Росії в Україну може розвиватися двома шляхами - це може бути повномасштабне вторгнення або точкова атака авіацією. Таку думку озвучили американські аналітики.

За словами експерта американського дослідницького центру Rand дари Массікот, Російська Федерація може застосовувати для авіаударів крилаті й балістичні ракети. Це варіант агресії вона вважає імовірнішим. При цьому аналітик стверджує, що українські системи протиповітряної оборони не зможуть з ними впоратися, пише американське видання Financial Times.

Крім того, Росія може використовувати важку артилерію та вогнемети. Експерт зазначила, що наслідки такого нападу будуть "руйнівними" для українських Збройних сил.

Сценарій повномасштабного російського вторгнення аналітики розглядають, як менш ймовірний. Вони аргументують це тим, що для здійснення такого плану необхідно буде задіяти дуже багато військових. До того ж масштаб жертв при такому плані буде катастрофічно великим.

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Переговори Байдена і Путіна 30 грудня 2021

Увечері 30 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову.

У Білому домі заявили, що Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України. Також президент США Байден пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну.

"Він (Байден - ред.) чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в заяві Білого дому.

Агенство Bloomberg з посиланням на неназваного представника адміністрації США повідомило, що Байден озвучив Путіну додаткові заходи з підтримки України. Про які саме заходи йдеться - поки що не відомо.

За словами чиновника з Білого дому, американський лідер у розмові з президентом РФ обговорив як дипломатичну можливість розв‘язання проблем, так і заходи США щодо стримування Москви.

У свою чергу, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Байден в розмові з Путіним кілька разів підкреслював неприпустимість початку ядерної війни і запевнив президента РФ, що США не збираються розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння.

Ушаков додав, що сторони домовилися продовжити діалог після Нового року. Контакти підтримуватимут ь на рівні адміністрацій.

Раніше помічник президента РФ зазначив, що Путін і Байден домовилися, що переговори щодо гарантій безпеки проходитимуть у трьох напрямках: двосторонні - Росія та США в Женеві, Росія та НАТО - в Брюсселі, по лінії ОБСЄ - у Відні.

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