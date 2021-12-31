У Кремлі озвучили свою версію розмови Путіна з Байденом

Джо Байден 30 грудня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним / Фото Reuters

Увечері 30 грудня президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову і домовилися продовжити діалог після Нового року. Контакти підтримуватимуть на рівні адміністрацій.

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, розмова двох лідерів носила конкретний і змістовний характер, передає РИА Новости.

"Путін і Байден домовилися продовжити діалог після Нового року, контакти будуть і на рівні адміністрацій", - повідомив Ушаков

Крім того, Ушаков розповів, що Байден кілька разів підкреслював неприпустимість початку ядерної війни, передає ТАСС.

"Дуже важливо, що президент Байден підкреслював кілька разів в ході розмови, що ядерну війну не можна починати, також її не можна і виграти", - сказав він.

Реклама

За словами помічника Путіна, "Байден також підкреслював, що Росія та США могли б і повинні зіграти ключову роль в зусиллях щодо забезпечення миру і безпеки як в Європі, так і в інших місцях на земній кулі".

Також повідомляється, що Байден запевнив Путіна, що США не збираються розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння.

"Основний момент, який пролунав з американського боку в ході цієї розмови: президент Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння", - заявив Ушаков.

За словами представника Кремля, президенти США та Росії в ході розмови говорили про гарантії безпеки, а питання двостороннього порядку не порушувалися.

При цьому Путін акцентував на можливості повного розриву відносин між двома країнами в разі запровадження обіцяних "безпрецедентних санкцій".

читайте такожУ Байдена пригрозили Росії "небаченими" санкціями у разі вторгнення в Україну

"Американці говорили, що для них неприйнятно пересування російських військ уздовж українського кордону, вони на це роблять акцент", - додав Ушаков.

У Кремлі вважають, що президент Байден готовий продовжити діалог з Путіним.

Як повідомляв Главред, в Білому домі заявили, що Джо Байден під час телефонної розмови 30 грудня закликав Володимира Путіна до деескалації ситуації навколо України. Також президент США Байден пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну.

"Він (Байден - ред.) чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну", - йдеться в заяві Білого дому.

Зазначимо, незабаром слід очікувати розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського, але точна дата дзвінка поки що невідома.

Тим часом 29 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вашингтон запевнив Київ, що підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Сторони обговорили питання Донбасу і військ Росії біля кордонів України.

Читайте також: