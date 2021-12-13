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"У РФ повернеться багато трун": Резніков спрогнозував наслідки вторгнення Росії

13 грудня 2021, 09:19

У разі російського вторгнення мільйони українців, імовірно, почнуть "тікати в Європейський Союз", припустив Олексій Резніков.

Олексій Резніков
Олексій Резніков / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що можливе вторгнення Російської Федерації в Україну ознаменує кінець нинішнього цивілізованого світу. При цьому агресія стане початком нової ери без міжнародних правил.

"У Росію повернеться багато трун", - сказав Рєзніков Financial Times.

За його словами, на сьогоднішній день поблизу кордонів нашої країни зосереджено близько 100 тисяч російських військ. А це майже стільки ж, скільки ж було розгорнуто навесні та влітку цього року.

Разом з тим, росіяни на кордоні зводять мобільні табори для близько 175 тисяч осіб. Але багато наметів, зазначив Резніков, не зайняті.

Однак він констатує, що війна стане горем не лише для України, а й для всієї Європи. Адже в такому випадку мільйони українців, імовірно, почнуть "тікати в Європейський Союз". Крім того, опиниться під загрозою величезний експорт зерна європейцям з України.

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Як повідомляв Главред, в цьому ж інтерв'ю міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Німеччина блокує поставки зброї в Україну через НАТО попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Американські видання The Washington Post і Politico оприлюднили матеріали, в яких йшлося про концентрацію військ РФ біля кордонів України. В якості підтвердження своїх аргументів вони також показали супутникові знімки пересування російських військ.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що незабаром країнам Євросоюзу належить вибір між російським газом і тим, щоби відстоювати Україну. За його словами, Британія підтримує Україну, тому що прихильна демократії та свободі.

Британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути в Україну спецназівців на тлі побоювань, що туди можуть вторгнутися російські війська.

1 грудня стало відомо, що понад 10 тисяч військовослужбовців здійснили марші на південні полігони Росії. Біля кордонів України вони нібито проходитимуть зимові навчання.

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