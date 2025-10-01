Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

Через ворожий обстріл Чорнобильська АЕС була у блекауті понад три години.

РФ цілеспрямовано спровокувала блекаут на ЧАЕС

Що відомо:

РФ атакувала енергооб'єкт у Славутичі

Чорнобильська АЕС була у блекауті понад три години

Рівень радіації не перевищує норму

РФ цілеспрямовано атакувала енергетичний об'єкт у Славутичі ударними безпілотниками. На цей енергооб'єкт було спрямовано понад 20 ворожих "Шахедів". Росія навмисно зробила це, щоб спровокувати блекаут на Чорнобильській АЕС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Через російський обстріл української енергетичної підстанції у Славутичі блекаут на Чорнобильській атомній станції тривав понад три години.

"Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів – за попередньою оцінкою, російсько-іранських "шахедів". Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта", - зазначив президент.

Внаслідок атаки було знеструмлене нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива. У цьому сховищі зберігається 80% усього відпрацьованого палива, яке було накопичене за часів функціонування атомної електростанції. Загальна вага відпрацьованих паливних збірок сягає понад 3250 тонн.

Відновлення електропостачання на ЧАЕС

Міністр енергетики Світлана Гринчук наголосила на тому, що вдалося відновити електропостачання на об'єктах Чорнобильської АЕС.

"Електропостачання на всіх обʼєктах Чорнобильської атомної станції, які були знеструмлені через ворожий обстріл інфраструктури в місті Славутич, повністю відновлено. Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу! Ваша праця – це безпека для всієї України та Європи", - йдеться у повідомленні.

Нині рівень радіації на об'єкті не перевищує норми та не несе загрозу для населення.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Блекаут на Запорізькій АЕС

Зеленський наголосив на тому, що на Запорізькій атомній станції через російські обстріли вже восьмий день триває блекаут. Росіяни жодним чином не намагаються виправити ситуацію чи дати українським фахівцям змогу відновити зовнішнє живлення. Завдяки цьому живленню ЗАЕС могла б безперервно функціонувати у нормальних умовах.

"Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись, на жаль, слабкою позицією МАГАТЕ та директора Рафаеля Гроссі, а також розпорошеністю глобальної уваги. Щоб виправити ситуацію, слабкі та половинчасті рішення не спрацюють. Кожен день затягування Росією війни, російські відмови від повного й надійного припинення вогню, постійні російські удари по всіх обʼєктах нашої енергетики включно з тими, від яких залежить безпека атомних станцій та іншої ядерної інфраструктури, – це глобальна загроза", - зазначив президент.

Він наголосив на тому, що кожна з українських АЕС може стати мішенню для російських дронів та ракет.

"Важливо, щоб країни Європи, Сполучені Штати, країни "Групи семи" і "Групи двадцяти" реально діяли заради миру та безпеки на сто відсотків можливого. Потрібне сильне реагування та відповідний тиск на Росію з метою захисту життя. Я вдячний всім у світі, хто не мовчить", підсумував президент.

Удари по енергетиці - останні новини

Росія вдарила по об'єкту енергетики в Київській області. Унаслідок цього в кількох областях жорсткі проблеми зі світлом. Йдеться про Київську та Чернігівську області. Унаслідок пошкодження енергооб'єкта в багатьох населених пунктах перебої зі світлом і водопостачанням. Також зупинилися тролейбуси.

Також відомо, що на ЧАЕС сталася надзвичайна ситуація після обстрілу РФ. Унаслідок перепадів напруги станція опинилася без електропостачання. Без світла залишився і Новий безпечний конфайнмент - головна споруда, що накриває зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС і не допускає виходу радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.

Через серйозні пошкодження в енергосистемі були введені графіки погодинних вимкнень світла в Чернігівській області. Енергетики оцінюють ситуацію як "мегакритичну". Споживачі будуть шість годин без світла та три години зі світлом.

Інші новини:

