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Зачистка Зміїного: ударом ЗСУ знищено техніку окупантів

2 липня 2022, 08:27

Ознак присутності противника на острові не виявлено, підкреслили в ОК Південь.

Зміїний
Острів Зміїний / Maxar Technologies

Збройні Сили України продовжують зачистку острова Зміїний у Чорному морі від залишків угруповання російських окупантів.

Як розповіли в оперативному командуванні Південь, протягом дня за результатами дорозвідки виявлено та знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.

"Ознак присутності противника не виявлено", - додали в ОК Південь.

Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі Зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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