Бунт в армії РФ: сотні окупантів відмовляються виконувати накази й тікають з України

Військові РФ пишуть рапорти на звільнення з армії і віддають їх старшим офіцерам.
Російські окупанти у телефонних розмовах скаржаться своїм родичам на бажання покинути територію України і не брати участь у бойових діях.
У черговому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони один із солдатів РФ розповідає матері, що в його підрозділі багато військових хочуть звільнитися з армії.
За його словами, він нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу і віддали старшому офіцеру: "там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралася. Тільки можу сказати-це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде".
У свою чергу мати розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів: "800 військових Росії відмовилися брати участь у бойових діях у зв'язку з низьким морально-психологічним...". Також мати розповідає, що залишала звернення на сайті Міністерства оборони РФ. Якщо відповідь не прийде, звернеться до військової прокуратури. Каже, що збирається шукати юриста.
При цьому окупант додав: "Не треба наймати. Зараз все вирішимо. Народ вже все-бунтує. Відмовляється виконувати накази".
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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.
Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.
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