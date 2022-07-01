ЗСУ вдарили з гелікоптерів та артилерії: на півдні знищено 35 окупантів і модернізовані танки

На півдні ЗСУ знищили 35 окупантів і модернізовані танки ворога/ Instagram Зеленский, УНИАН

Українські військові нанесли удар з гелікоптерів по скупченню російських окупантів та їхньої техніки на півдні нашої держави.

На завдання вилетіли два повітряні судна. Вони вдарили по ворогу на Херсонщині у межах Білозерської громади. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також захисники України знищили 35 загарбників та цілу низку техніки.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізованих танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що снайпер Сил спеціальних операцій сам ліквідував цілу групу російських окупантів. Український військовий був у засідці, коли побачив на дорозі загарбників. Він вичекав, коли вони усі зіб’ються докупи, а тоді знищив їх по одному.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня російські окупанти завдали ракетного удару по селищу міського типу Білгород-Дністровського району Одеської області. Загинули 14 людей і постраждали ще 30 осіб, зокрема і троє дітей.

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