На півдні України партизани готують потужну відсіч армії РФ - CNN

У Херсоні зростає партизанський опір / Фото Суспільне

Зростаючий опір партизанів на тимчасово окупованій території півдня України в Херсонської області ставить перед загарбниками РФ складне завдання з утримання регіонів.

Яскравим свідченням протидії рашистам є замахи на колаборантів у Херсоні, повідомляє CNN.

У матеріалі не виключається, що в майбутньому опір загарбникам може збільшиться і це створить проблему з утримання РФ зайнятий територій.

На Херсонщині наростає партизанська боротьба

"Кремль стикається зі зростаючою активністю партизанів на півдні України", — заявила Авріл Хейнс, директор Національної розвідки США.

Американські аналітики говорять про те, що у загарбників недостатньо сил в Херсоні для ефективної окупації і контролю над регіоном.

У той же час інший офіційний представник США заявив, що виведення частини сил РФ на Донбас дозволяє українським партизанам атакувати місцевих "чиновників". Посилило навантаження на ЗС РФ і українські контратаки під Херсоном.

РФ може втратити ключ до чорноморського узбережжя

У сюжеті підкреслюється, що Херсон є вирішальним регіоном для утримання РФ українського узбережжя Чорного моря, а також контролюється доступ до Кримського півострова. При цьому для окупації вороже налаштованого місцевого населення потрібно набагато більше сил, ніж для мирної окупації території.

У США підкреслюють, що знали про те, що в Україні існує "серйозна мережа опору", яка зможе взяти владу в свої руки, якщо військові зазнають невдачі.

У той же час перед вторгненням США очікували, що повстанський рух у поєднанні з партизанською війною виникне після короткого періоду запеклих боїв, в яких Росія взяла гору. Але війна затягнулася на кілька місяців, і багато аналітиків пророкують набагато більш тривалий конфлікт.

Нагадаємо, окупанти ще в квітні представили в окупованому Херсоні "нового мера" - ним став Олександр Кобець. При цьому на місце "губернатора області" загарбники поставили колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

Чинний мер Херсона ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з окупантами, проте залишився в місті.

25 квітня окупанти РФ захопили будівлю Херсонської міськради. Загарбники вигнали працівників мерії зі своїх кабінетів. Мер міста Колихаєв змушений був покинути робоче місце. Державний Прапор України з будівлі зняли.

Українська армія зараз йде в контрнаступ на Херсонщині. Як спрогнозували в Головному управлінні розвідки, перші зримі результати контрнаступальних дій ЗСУ в районі окупованого Херсона можна буде побачити вже з серпня. Військова операція буде складною, проте її не можна назвати неможливим процесом.

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