ЗСУ досягають успіхів у боях з військами РФ: HIMARS трощать командні пункти окупантів – Пентагон

США нададуть Україні ще більше боєприпасів для HIMARS - Пентагон / Вікіпедія, Facebook Максим Козицький

Збройні сили України успішно використовують ракетні системи залпового вогню HIMARS в боях з військами Росії. Українські підрозділи знищують російські командні пункти і отримують більше можливостей для ефективних ударів по окупантах. У Вашингтоні налаштовані надати Києву ще більше боєприпасів для РСЗВ і шукають можливості для постачання інших озброєнь. Про це заявили у Міністерстві оборони США.

Як повідомляє CNN, американський військовий високопосадовець акцентував увагу на успішному застосуванні ЗСУ західних озброєнь. За допомогою HIMARS знищуються російські командні пункти. Українські війська отримали більше можливостей для ефективних ударів по позиціях загарбників.

читайте такожКомандні пункти змішує із землею: у РФ істерять через удари ЗСУ"Збройні сили України досягли значних успіхів у використанні систем HIMARS, вражаючи ворожі командні пункти. Українці тепер можуть ретельніше вибирати цілі, які підриватимуть російську армію, і знищуватимуть їх більш систематично, ніж тоді, коли воювати доводилося артилерійськими системами меншої дальності", - цитують його журналісти.

Також вказується, що Вашингтон збирається надати Києву ще більше боєприпасів для HIMARS, і шукає можливості для постачань інших озброєнь.

Підкреслюється, що на брифінгу обговорювали питання постачань Україні двох батарей систем протиповітряної оборони NASAMS з метою надання допомоги ЗСУ для переходу на озброєння Заходу. Одна батарея становить 9 пускових установок.

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Військова допомога Україні від Заходу

Президент США Джо Байден 30 червня заявив про те, що Вашингтон поставить Україні сучасні західні системи ППО, артилерію, та боєприпаси для РСЗВ HIMARS. Додаткові поставки HIMARS будуть і з інших країн. Військова допомога буде профінансована на суму 800 мільйонів доларів.

Крім того, за словами Байдена, понад 50 світових держав взяли на себе зобов'язання щодо глобальної підтримки України. На Київ очікують постачання понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем, понад 600 тисяч артилерійських боєприпасів, а також 140 тисяч протитанкових систем.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Пентагон підтвердив військову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Українська держава має отримати додаткові боєприпаси для HIMARS, дві системи ППО NASAMS, а також до 150 тисяч снарядів для 155 міліметрової артилерії.

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