Армія України перехопила військову ініціативу на всій лінії фронту - Міноборони

Сили оборони України щодня просуваються на полі бою – де на 100 метрів, а де і на кілометр, вигризаючи території у ворога, сказав Володимир Гаврилов.

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ЗСУ ще не задіяли всю свою міць і рано чи пізно доб'ються успіху - Гаврилов / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр, Міноборони

Збройні сили України перехопили військову ініціативу на всій лінії фронту. Українські сили оборони просуваються щодня і вигризають як першу, так і другу "оборонні" лінії російських військ. Армія ще не застосувала всі свої сили і рано чи пізно доб'ється успіхів. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, він розповів про те, що ЗСУ захопили військову ініціативу по всій лінії фронту.

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"По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували у районі Куп'янська щось зробити, - це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашому боці", - сказав Гаврилов.

За його словами, армія постійно просувається і вигризає першу і другу лінію ворожих російських військ.

"Вони розуміють всі виклики, пов'язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему. Важливо, що ми просуваємося кожен день. Десь на 100 метрів, десь - на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - зазначив заступник міністра оборони.

Також він додав, що всі розуміють ситуацію – Україна поки що не застосувала свої сили на повну потужність.

"Тому ні в кого немає сумнівів про продовження допомоги і про те, що рано чи пізно ми доб'ємося успіху", - підкреслив Володимир Гаврилов.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. За його словами, українській армії доводиться долати посилені укріплення окупантів РФ, які їм вдалося спорудити за час окупації територій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що контрнаступ ЗСУ буде важким і довгим. Армія України робить все можливе для звільнення територій, але просування ускладнене посиленим мінуванням окупантами захоплених земель.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван припустив, що ЗСУ вдарять по силах РФ у потрібний момент. За його словами, Україна має серйозну міць, яку ще задіює на полі бою.

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