"Слабший ворог – більші втрати": експерт описав тактику ЗСУ в контрнаступі

Захисники України знижують військовий потенціал ворога. Адже чим слабший противник, тим більше він зазнає втрат, а контрнаступ ЗСУ буде ефективнішим.

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Експерт описав тактику ЗСУ в контрнаступі/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Facebook Селезньов

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Але для ліквідації угруповання російських військ, яке тримається в трикутнику Василівка-Токмак-Мелітополь, потрібні сили і засоби. Українська армія не використовує тактику лобових атак, внаслідок якої можна зазнати великих втрат, а намагається поступово виснажувати ворога.

Про це розповів військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов в інтерв'ю Главреду. Він зазначає, що замість лобових атак українські військові намагаються знищити військовий потенціал російського окупаційного війська, знищуючи російську артилерію в рамках артилерійських дуелей і контрбатарейної боротьби.

"Проводиться систематичне знищення ворожих складів з боєприпасами та військовою технікою, пунктів дислокації особового складу, командних пунктів, управлінь зв'язку та інших об'єктів. Такі дії знижують рівень бойових можливостей російських військ. Перша частина нашого контрнаступу, який розпочався на початку червня, якраз таки і спрямована саме на максимальне ослаблення потенціалу ворога", – розповів Селезньов.

Він висловив припущення, що українська армія продовжить спрямовувати зусилля на те, щоб зменшити військовий потенціал ворога. Адже чим слабшим буде противник, тим більше він буде зазнавати втрат на фронті, а український контрнаступ буде ефективнішим.

Але для того, щоб захисники України реалізували усі свої можливості, їм потрібно відповідні ресурси.

"Наші західні партнери в своїх кампаніях з ослаблення противника використовують бойову авіацію. Проте ми досі не отримали винищувачі F-16, наші можливості в небі залишаються скромними. Але навіть наші бомбардувальники Су-24, на борту яких британські ракети Storm Shadow, справляються зі своїми завданнями більш-менш успішно. Противник зазнає втрат", – сказав військовий експерт.

Також український контрнаступ на півдні гальмується через те, що російські окупанти створили там серйозні проблеми, які заважають захисникам України просуватися вперед.

"На півдні росіяни зібрали не тільки величезну кількість військ і військової техніки, але й збудували дуже серйозні "оборонні" редути – кілометрові лінії окопів, безліч бліндажів, довготривалих вогневих точок і мінних полів. На окремих ділянках щільність мінування – 1 міна на 1 квадратний кілометр. Це навіть більше, ніж передбачено бойовим статутом РФ", – розповів Селезньов.

Він додав, що у нинішній ситуації нашій державі необхідні ресурси, які вона спрямує на знищення ворога, продовження контрнаступу і звільнення своїх територій.

Дивіться відео, в якому Владислав Селезньов розповів, як Україна в найкоротші терміни може повернути Крим:

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що ЗСУ почали бити окупантів касетними боєприпасами від США. Їх застосували, зокрема, на південному сході держави, щоб зруйнувати російські позиції, які уповільнили літній наступ України.

Нагадаємо, експерт дав прогноз, як просуватиметься контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Все залежить від того, як скоро ЗСУ виб'ють основні бойові підрозділи російської окупаційної армії, вважає військовий експерт Владислав Селезньов.

Також раніше у ЦРУ розкрили слабкі місця РФ. Директор Центрального розвідуправління США Вільям Бернс зазначив, що слабкици місцями Росії є низький моральний дух, погані генеральські якості і безлад серед політичного та військового керівництва. Бернс також додав, що українські військові під час контрнаступу будуть просуватися вперед, а ЦРУ США буде передавати Україні розвіддані, необхідні для досягнення прогресу.

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