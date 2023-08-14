РСЗВ, артилерія та авіація: Череватий розповів, як ЗСУ "виховують" окупантів

Череватий підкреслив, що противник продовжує концентрувати свої основні зусилля на Лимано-Куп’янському напрямку.

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Череватий розповів, як ЗСУ "виховують" окупантів / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, armyinform.com.ua

Лимано-Куп’янський напрямок наразі є однією з найнапруженіших ділянок фронту. Однак українські захисники провели "виховну роботу" з російськими загарбниками, тому найближчим часом ескалація може піти на спад. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Череватий підкреслив, що противник продовжує концентрувати свої основні зусилля на Лимано-Куп’янському напрямку, залучає резерви та активно використовує авіацію та артилерію проти українських захисників.

Аналізуючи динаміку ворожих дій на цьому напрямку, речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що сьогодні була зафіксована певна активізація росіян. Але перед цим вже були нанесені сильні удари по позиціях російських сил, а також проведена "деяка профілактична робота", яка вплинула на зменшення інтенсивності ворожих атак.

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"Зараз нашими силами оборони знову проводиться така відповідна виховна робота з ними завдяки реактивним системам залпового вогню, артилерії, нашій авіації, деякім іншим засобам ураження. Я думаю, у них знову знизяться ці можливості. Це такий перманентний процес на цьому напрямку", - зазначив Череватий.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Водночас полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

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