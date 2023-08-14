'Б'ємо з їхньої ж зброї': боєць ЗСУ прокоментував чутки про втечу окупантів з Урожайного

Російські окупанти ведуть запеклі бої, щоб повернути втрачені позиції.

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РФ істерить через втрату Урожайного / Колаж Главреда. Фото: Громадське радіо, скріншоти

Українські сили були свідками і втечі російських окупантів з населених пунктів Донецької області, зокрема з Урожайного та Старомайорського, і запеклих боїв.

Як розповів в ефірі "Радіо Свобода" речник окремої бригади ТРО міста Дніпро Олександр Курбатов, окупанти запекло б'ються тільки на ділянках, за які можуть закріпитися.

"І от коли наші бійці прориваються крізь мінні поля, доходять до позицій, боїв в окопах, там немає ніяких героїв, вони не намагаються утримати їх (позиції - Главред) будь-якою ціною, покласти своє життя. Інша справа, коли стосується місця, де їм можна зачепитися... Було таке, що вони запекло билися, наприклад, як звільняли Нескучне, Старомайорське... Там були дуже жорсткі бої. Вони там не день-два тривали, а тиждень", - висловився військовий.

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Водночас у паніці російські окупанти кидали і "трьохсотих", і власну зброю, з якої потім стріляли по них ЗСУ.

"Але було, що наші заходили в лісосмуги нариті, бліндажі, окопи - і ті тікали, кидали свої поранених і купу зброї й боєприпасів. Наші забирали і били потім ворога саме трофейними боєприпасами", - поділився Курбатов.

Бої за Урожайне

13 серпня російські окупанти заявили, що більше не контролюють село Урожайне, що на стику Донецької і Запорізької областей.

Згодом у Генштабі підтвердили певні успіхи ЗСУ у районі Урожайного - ділянках на південь і південний схід від Старомайорського.

Водночас у військах "Таврія" зауважували, що загарбники робили спроби повернути втрачені позиції в райорні Урожайного, але були розбиті Силами оборони.

На думку експерта Дениса Поповича, якщо ЗСУ вдасться прорвати ворога на цій ділянці, українські сили вийдуть на основну лінію оборони ЗС РФ. Водночас, як зазначив оглядач, до прориву основних артерій ще не дійшло.

Перші спроби звільнити Урожайне були ще на початку липня, але вони розбивалися об укріпрайони окупантів на півночі селища.

Як повідомляло видання The New York Times, ЗСУ просунулися на двох основних напрямках на 16-19 км і рухаються до Азовського моря. Це змусило РФ перекидати свої війська з інших напрямків.

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