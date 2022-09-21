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Армія України може оточити війська РФ у Донецькій, Луганській областях та на Херсонщині - Тука

21 вересня 2022, 15:04

Окупанти РФ раніше залишили Кремінну та Сватове, але ЗСУ не вдалося взяти території під контроль, сказав Георгій Тука.

Лисичанськ, ЗСУ
ЗСУ можуть відкрити для себе шлях до Сєвєродонецька та Лисичанська / Колаж Сергій Гайдай, УНІАН

Сили оборони України можуть оточити війська Росії в Донецькій, Луганській областях та на Херсонщині. Днями окупанти залишили Кремінну та Сватове на Луганщині, однак ЗСУ не були готові до такої ситуації, тому заволодіти залишеними територіями не вдалося. Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

В інтерв'ю Главреду у відповідь на питання про те, чи можуть українські війська оточити армію РФ в Лимані і відкрити для себе шлях до Сєвєродонецька та Лисичанська, він сказав, що такий сценарій можливий.

ЗСУ здатні оточити окупантів як мінімум на трьох ділянках, це можливо в Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

"Російські загарбники, теоретично, можуть опинитися в оперативному оточенні на декількох ділянках. Як у Донецькій та Луганській областях, так і на Херсонщині. Загалом це, як мінімум, три точки", - зазначив Тука.

Також він додав, що раніше росіяни залишили Кремінну і Сватове в Луганській області, проте українська армія не була готова до такого сценарію, і окупанти повернулися на попередні позиції.

"Декілька днів тому сталася цікава ситуація – окупанти очікували наступу ЗСУ і залишили Кремінну та Сватове на Луганщині. Про це мені розповіли місцеві жителі, а згодом інформацію підтвердило Головне управління розвідки. Але українські війська не готові були до сценарію термінового та негайного наступу з метою заволодіння залишеними територіями. І вже за день росіяни повернулися до Сватового", - підкреслив Георгій Тука.

Війна Росії проти України

Росія та її колаборанти у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях заявили про намір провести так званий "референдум" з метою "приєднання" захоплених територій до РФ. "Заходи" заплановано на період з 23 по 27 вересня.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що російський парламент буде готовий визнати "результати" псевдореферендумів для подальшої анексії територій України.

"Якщо жителі Донбасу під час вільного волевиявлення висловляться, що хочуть бути в складі Росії, ми їх підтримаємо", - вибухнув погрозою Володін.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав плани Росії щодо проведення "референдумів" в Україні шантажем і страхом розгрому ЗСУ російської армії. Він підкреслив, що такі загрози можна відбити тільки силою, і Київ готовий вирішити питання.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію на території Росії. Призивати збираються осіб з військовим досвідом і тих, хто проходив службу в лавах ЗС РФ. Також він сказав, що Москва має намір визнати "результати референдумів" на окупованих територіях України.

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