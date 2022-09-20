Росія вибухнула загрозою анексувати окупований Донбас

Держдума Росії підтримає "результати референдуму" - Володін / Колаж Knews.kg, 24 канал

Держдума Росії збирається визнати результати так званих "референдумів" на окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Мовляв, "заходи" спрямовані на "приєднання" захоплених українських земель до РФ.

На засіданні Держдуми у вівторок, 20 вересня, він зробив заяву про те, що якщо результати "референдуму" про, мовляв, входження окупованого Донбасу до складу Російської Федерації будуть "позитивними", парламент їх визнає.

"Якщо жителі Донбасу під час вільного волевиявлення висловляться, що хочуть бути в складі Росії, ми їх підтримаємо", - підкреслив В'ячеслав Володін.

Плани Росії щодо "референдумів" в Україні

У Луганській ОВА 17 вересня заявили, що Росія разом з колаборантами перенесла так звані "референдуми" щодо анексії захоплених Донецької та Луганської областей на невизначену дату.

Причиною такого рішення став наступ армії України на Донбасі.

Мовляв, "громадські палати" "ДНР" та "ЛНР" звернулися до ватажків своїх угруповань – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести так звані "референдуми" щодо входження окупованих територій до РФ.

В Офісі президента України у відповідь сказали, що такий крок нічого не змінить – Крим та Донбас - території української держави.

Депутат Держдуми Росії, координатор з роботи із "Народною радою ЛНР" Віктор Водолацький сказав, що псевдореферендуми для анексії Донбасу можуть бути проведені вже цієї осені.

В окупованій Луганщині до таких заходів нібито вже готові.

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