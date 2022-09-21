Якщо Путін анексує частину України, Захід поставить ЗСУ зброю дальністю 300 км - ЗМІ

США та союзники попередили РФ про наслідки мобілізації та анексії / Фото Вікіпедія

Якщо Росія спробує приєднати захоплені частини території України, то серед відповідних заходів країн Заходу буде дозвіл ЗСУ використовувати надану Україні зброю для ураження цілей на території Російської Федерації. Про це нібито Захід попередив Кремль, пише Telegram-канал Генерал СВР.

"Тепер про малу частину наслідків оголошення про приєднання нових територій та мобілізацію. Нам відомо, що США і країни-союзники антипутінської коаліції попередили президента Росії про заходи у відповідь у разі спроби приєднання до Росії частини території України. Серед заходів країн Заходу буде дозвіл Збройним силам України використовувати надану Україні зброю для ураження цілей на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Більш того, наголошується, що Україні будуть надані нові озброєння для ураження цілей на відстань 300 км і більше.

"Це лише мала частина з великого списку наслідків ідіотських рішень Путіна",-додали в Telegram-каналі.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" на проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Пропагандистка Маргарита Симоньян одразу після цього влаштувала в своєму Telegram-каналі анонімне голосування. Судячи з усього, більшість росіяни не в захваті від рішення господаря Кремля "упакувати в пакети" своїх громадян. Зокрема, 41% підписників пропагандистки проголосували за пункт "Мені страшно".

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