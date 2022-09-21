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"Розгромили наші позиції": ексватажок бойовиків "ДНР" поскаржився на потужний наступ ЗСУ на Херсонщині

21 вересня 2022, 09:00

Він почав скиглити, що окупанти на півдні змушені економити боєприпаси і недоотримують вогневої підтримки.

Российские военные, уничтоженная российская техника
Ексватажок бойовиків "ДНР" поскаржився на потужний наступ ЗСУ на Херсонщині/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Російські загарбники на півдні недоотримують вогневої підтримки і змушені економити боєприпаси в умовах, коли українські Збройні сили потужно на них наступають.

Окупанти через таку "економію" не можуть відповідати на обстріли, а ЗСУ уже вдалося нанести багато успішних ударів по загарбниках. На проблеми окупаційних військ на півдні України поскаржився у своєму Telegram-каналі колишній ватажок терористів "ДНР", командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський. Відповідну публікацію він розмістив 20 вересня.

Він зазначив, що вогневої підтримки найбільше не вистачає окупантам "на правобережному Херсонському плацдармі".

"На питання "Чому?" чують відповідь: чекаємо наступу – економимо боєприпаси. Два дні тому, коли я перечікував обстріл, ми нарахували двадцять п'ять важких прильотів. Розмірено, методично, з коригуванням із повітря противник півгодини розмотував наші позиції – а у відповідь не було зроблено жодного пострілу", – почав скаржитися бойовик.

Також він розповів, що українські бійці змогли з легкістю знищити опорний пункт окупантів, ліквідувати і поранити особовий склад. І навіть після цього загарбники не відповідали, бо змушені були "економити боєприпаси".

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що на південному напрямку підрозділи РФ затиснуті між Силами оборони України та правим берегом Дніпра. У ЗСУ розповіли, що російські військові деморалізовані і не бачать мети свого перебування на цьому напрямку. При цьому командування підрозділів РФ виходить на зв'язок із ЗСУ, щоб домовитися про здачу в полон.

Аналітики американського Інститут вивчення війни повідомляли, що російські військові в західній частині Херсонської області намагаються відступити на більш захищені позиції в ході контрольованого відходу, щоб уникнути хаотичного відступу, як це було після падіння оборони окупантів під Харковом.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенантом запасу, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив, у якій ситуації перебувають окупанти на півдні. На Правобережжі Херсонщини ЗСУ завдають ударів не тільки по логістичних ланцюжках і складах противника, але і по пунктах управління, в результаті чого порушується система управління. Старше керівництво російського угруповання військ просто втекло з правого берега Херсона. І це розуміє і офіцерський склад, і солдати.

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війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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