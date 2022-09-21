ЗСУ знищили окупаційну комендатуру у Сватовому та склад боєприпасів - Гайдай

У районі розміщення комендатури і складу пролунали відразу кілька вибухів.
Український військові знищили ворожу комендатуру у Сватовому Луганської області. Там окупанти організували штаб і склад з боєприпасами. Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Кілька вибухів пролунали в районі колишнього МКДС і на складах в районі АТП.
"На тлі значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію. Значна кількість поранених навіть з нещодавно призваних "вагнерівців" надійшла до першої міської лікарні Луганська і відмовляється повернутися до лав збройних формувань окупанта. Воно й зрозуміло, тому що протягом 20 вересня авіація Сил оборони 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника і позицій зенітних ракетних комплексів", — написав Сергій Гайдай.
Як повідомляв Главред, за добу 19 вересня Збройні Сили України знищили два російських склади з боєприпасами у Благодатному та Херсоні.
Крім того, захисники України збили в Миколаївській області рідкісний російський безпілотник "Картограф", який раніше вважався засекреченим.
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