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"Наївний шантаж не спрацює": в ОП жорстко відповіли на анонсовані окупантами "референдуми"

20 вересня 2022, 15:27

Російські загарбники намагають маніпулювати Україною, тому що бояться, що ЗСУ їх розгромлять.

Андрей Ермак, российские военные
В ОП жорстко відповіли на анонсовані окупантами "референдуми"/ Reuters, ОПУ

В Офісі президента України відповіли на плани окупантів провести на Донбасі та Херсонщині так звані "референдуми" про приєднання до країни-агресорки Росії.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що такі поспіхом організовані псевдореферендуми – це не що інше, як прояв страху, що ЗСУ розгромлять російську окупаційну армію. Про це Єрмак написав у своєму каналі в Telegram.

Він наголосив, що ворог намагається таким чином маніпулювати Україною, проте цей шантаж і погрози не спрацюють.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", – написав Єрмак.

"Референдуми" Росії в Україні

19 вересня так звані "громадські палати "ДНР" та "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь наголосили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

20 вересня гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що цього ж дня окупанти з колаборантами зроблять заяву щодо псевдореферендуму. В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва вигадує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу – звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

У так званій "ЛНР" 20 вересня "парламент" проголосував за проведення псевдореферендуму, який призначили на 23-27 вересня. А ватажок так званої "ДНР" вслід за ними звернувся до Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ "у випадку позитивного рішення за підсумками референдуму".

При цьому на окупованій частині Херсонщини колаборант і так званий "голова адміністрації" Володимир Сальдо анонсував проведення "референдуму" у своєму "офіційному зверненні". Але дати його проведення він не назвав.

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