На Херсонщині і Донбасі окупанти анонсували 'референдуми' про приєднання до РФ: названа дата

На Херсонщині окупанти анонсували "референдум" про приєднання регіону до РФ/ Reuters, "Суспільне"

На окупованій частині Херсонської області російські загарбники та колаборанти заговорили про проведення так званого "референдуму" про приєднання регіону до РФ. Анонсував його проведення колаборант Володимир Сальдо, який називає себе "головою адміністрації" тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це колаборант сказав у своєму "офіційному зверненні", яке поширюють російські пропагандисти. При цьому він зазначає, що таке рішення прийняв начебто через "звернення громадських організацій та мешканців регіону".

Колаборант зазначив, що підсумки так званого "референдуму" нібито визначатимуть подальшу долю українського регіону.

"Ми взяли курс на возз'єднання з Росією і вже не звернемо з нього. З результатами референдуму я особисто звернуся до президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, щоб він якнайшвидше юридично був затверджений. І впевнений: ця процедура не триватиме довго", – проголосив Сальдо.

Крім цього, зрадник ще й заявив, що на Херсонщині проводитиметься примусова "мобілізація" – на окупованій частині регіону хочуть створити так звані "добровольчі батальйони".

Раніше з’явилася інформація, що 20 вересня маріонеткова "громадська рада" звернулася до окупаційної адміністрації на Херсонщині і закликала "якнайшвидше провести референдум про входження до Росії".

На окупованій Луганщині анонсували "референдум"

Тим часом у вівторок, 20 вересня, "парлемент" так званої "ЛНР" проголосував за проведення "референдуму" про входження до складу країни-агресорки РФ.

Після цього так званий "глава ЛНР" Пасічник підписав "закон" про проведення "референдуму". Його збираються провести з 23 по 27 вересня.

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У так званій "ДНР" звернулися до Путіна щодо "референдуму"

У свою чергу голова так званої "ДНР" Денис Пушилін звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку у склад РФ "у випадку позитивного рішення за підсумками референдуму".

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"Референдуми" Росії в Україні

Раніше у Луганській ОВА повідомили, що через наступ ЗСУ на Донбасі окупанти і колаборанти перенесли проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії не невизначену дату.

19 вересня так звані "громадські палати "ДНР" та "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь наголосили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

20 вересня гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що цього ж дня окупанти з колаборантами зроблять заяву щодо псевдореферендуму. В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва вигадує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу – звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

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