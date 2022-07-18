Армія України громить військові об'єкти РФ: ворог прибирає свої склади подалі від фронту - ГУР

ЗСУ завдають ударів не тільки по військових складах РФ, а й техніці - ОК Південь / DVIDSHUB Flickr, Reuters

Збройні сили України наносять удари по складах військ Росії, щоб послабити ворога. У російських окупантів набагато більше військових ресурсів, ніж у Києва. Розвідка намагається вчасно виявити об'єкти росіян, але тепер вони стали відсувати свої склади подалі від фронту, щоб по них не били українські війська. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Як повідомляє Апостроф, він розповів про те, що удари по російських військових складах наносяться для того щоб зменшити ресурси окупантів. У ворога ще багато зброї, що дісталася у спадок від Радянського Союзу.

"Ми розуміємо, наскільки військові ресурси РФ переважають українські в усіх відношеннях. Ті запаси, які були ще з часів Радянського Союзу, залишилися на території Росії", - зазначив Скібіцький.

За словами спікера ГУР, розвідка працює над тим, щоб вчасно знайти склади і командні пункти, після чого надати потрібні координати українським військовим. Але тепер росіяни стали відсувати їх від фронту.

"Ворог реально оцінив цю загрозу і почав переміщати свої склади на більш далекі відстані від лінії фронту", - додав він.

читайте такожПотужні HIMARS знищують війська РФ в Україні: Шойгу "оголосив полювання" на артилерію ЗСУКрім того, відомості підтвердила і керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона сказала, що війська РФ дійсно шукають можливості перевести свої техніку на позиції, подалі від артилерії ЗСУ.

"Так, у нас є така інформація, що вони вишукують такі місця, щоб їх розмістити десь подалі, але я зауважу, що ми вражаємо не тільки склади боєприпасів, але й скупчення техніки. Тому відвести і перевезти їм також нічим", - пояснила ситуацію Гуменюк.

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Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ЗСУ регулярно влаштовують "сюрпризи" російським окупантам завдяки роботі ракетних систем HIMARS. Військова техніка, яку передали Україні США, б'є точно по вказаних цілях і показує високий рівень ефективності.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович нагадав, що армія України б'є по ворожих об'єктах і в захоплених росіянами районах Херсонщини. За його словами, в області перебуває близько 12-15 тисяч російських військових. Вони почнуть здаватися в полон ще до того, як ЗСУ перейдуть до контрнаступальної операції.

У Міністерство оборони Сполучених Штатів заявили, що РСЗВ HIMARS серйозно впливають на ситуацію на війні Росії проти України. Як вважають в Пентагоні, у Києва вже 8 таких ракетних установок. Після того як привезуть ще 4, ракетних систем HIMARS буде вже 12.

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