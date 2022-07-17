Британія готова воювати з Росією, якщо вона нападе на країну НАТО – командувач британських ВПС

Росія - це найсерйозніша загроза безпеці Великої Британії та Європи - Вінгстон / Колаж Reuters

Найсерйознішою загрозою для безпеки Британії та Європи є Росія. Лондон готовий воювати з Москвою у тому випадку, якщо вона нападе на одну з країн Північноатлантичного альянсу. У Королівстві сподіваються, що такого сценарію не відбудеться, проте проводять навчання, щоб бути готовими до можливої загрози. Про це заявив командувач королівськими Військово-повітряними силами Майк Вінгстон.

Як повідомляє Sky news, британський воєначальник зазначив, що Росія стає все більш агресивною. Війна проти України стала важливим уроком для всієї Європи. Британські літаки і пілоти проводять тренування на випадок військового протистояння з країною-агресором.

читайте такожЩоб підібратися до Слов'янська та Краматорська, РФ штурмуватиме ще 2 міста – розвідка Британії"Для мене немає сумніву, що Росія - це найнагальніша загроза британській і європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не тільки в Україні. Не сумніваюся, що ми тренуємося, щоб бути готовими саме до цієї чіткої і наявної загрози", - сказав він.

Також військовий додав, що Великобританія і країни-партнери постійно працюють над підготовкою, яка повинна забезпечити їм "перевагу в ближньому бою". Лондон сподівається, що конфлікту можна буде уникнути, однак якщо Росія розв'яже агресію проти країни НАТО, готовий вдатися до відповіді.

"Ми, звичайно ж, сподіваємося, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли Росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові", - підкреслив командувач британською авіацією Майк Вінгстон.

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Нагадаємо, раніше очільниця МЗС Великобританії Ліз Трас заявила, що не можна допустити підписання погано складеного мирного договору Росії та України. Інакше Москва може провести перегрупування своїх військ і піти в нову атаку на українську державу. За її словами, слід досягти явної військової перемоги Києва.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Україна має повне право наносити удари по території Росії. Глава британського військового відомства зазначив, що Лондон підтримує такі контратаки Києва із застосуванням зброї Заходу.

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