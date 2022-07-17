УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Британія готова воювати з Росією, якщо вона нападе на країну НАТО – командувач британських ВПС

17 липня 2022, 13:22

Повітряні сили Великобританії проводять навчання, щоб бути готовими до сценарію відбиття військової загрози РФ, сказав Майк Вінгстон.

ВПС Великобританії, війська РФ
Росія - це найсерйозніша загроза безпеці Великої Британії та Європи - Вінгстон / Колаж Reuters

Найсерйознішою загрозою для безпеки Британії та Європи є Росія. Лондон готовий воювати з Москвою у тому випадку, якщо вона нападе на одну з країн Північноатлантичного альянсу. У Королівстві сподіваються, що такого сценарію не відбудеться, проте проводять навчання, щоб бути готовими до можливої загрози. Про це заявив командувач королівськими Військово-повітряними силами Майк Вінгстон.

Як повідомляє Sky news, британський воєначальник зазначив, що Росія стає все більш агресивною. Війна проти України стала важливим уроком для всієї Європи. Британські літаки і пілоти проводять тренування на випадок військового протистояння з країною-агресором.

читайте такожЩоб підібратися до Слов'янська та Краматорська, РФ штурмуватиме ще 2 міста – розвідка Британії"Для мене немає сумніву, що Росія - це найнагальніша загроза британській і європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не тільки в Україні. Не сумніваюся, що ми тренуємося, щоб бути готовими саме до цієї чіткої і наявної загрози", - сказав він.

Також військовий додав, що Великобританія і країни-партнери постійно працюють над підготовкою, яка повинна забезпечити їм "перевагу в ближньому бою". Лондон сподівається, що конфлікту можна буде уникнути, однак якщо Росія розв'яже агресію проти країни НАТО, готовий вдатися до відповіді.

"Ми, звичайно ж, сподіваємося, що до цього не дійде і достатньо лише стримування, але якщо настане день, коли Росія здійснить агресію проти держави НАТО, ми будемо готові", - підкреслив командувач британською авіацією Майк Вінгстон.

Дивіться відео ТСН – Британія збирається готуватися до війни у Європі

Нагадаємо, раніше очільниця МЗС Великобританії Ліз Трас заявила, що не можна допустити підписання погано складеного мирного договору Росії та України. Інакше Москва може провести перегрупування своїх військ і піти в нову атаку на українську державу. За її словами, слід досягти явної військової перемоги Києва.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес вважає, що Україна має повне право наносити удари по території Росії. Глава британського військового відомства зазначив, що Лондон підтримує такі контратаки Києва із застосуванням зброї Заходу.

Інші новини:

новини Росії НАТО новини Великобританії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:22

Британія готова воювати з Росією, якщо вона нападе на країну НАТО – командувач британських ВПС

13:00

Гороскоп на завтра 18 липня 2022: Скорпіонам - підказки долі, Водоліям - помилки, Рибам - несподівані подіїВідео

12:37

У Путіна зібралися відмовитися від SWIFT і шукають "допомоги" у Китаю та ТуреччиниВідео

12:35

"Скласти зброю" і "прийняти ворога з добром": студентку вигнали з університету за скандальний допис

12:16

Ексначальник СБУ в Криму виявився зрадником: підло "зливав" Кремлю таємну держінформаціюВідео

Реклама
11:52

На Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контратаки ЗСУ – АрестовичВідео

10:59

Готуються до контрнаступу ЗСУ: окупанти зміцнюють свою оборону на півдні - розвідкаВідео

10:58

У Греції розбився вантажний літак Ан-12 з небезпечним вантажем: загинули 8 українцівВідео

10:32

У РФ "анонсували" удари по навчальних закладах: під серйозною загрозою чотири містаВідео

10:19

ЗСУ дали доброго прочухана армії Путіна, у РФ немає сил напасти на Польщу чи Литву - польський генерал

09:40

Поверне до життя квітку, що гине: як приготувати супер настоянку для всіх кімнатних рослин

09:22

Україну накривають грозові дощі: в яких регіонах очікувати негодиВідео

08:57

Путін наказав захопити всю Харківську область - Інститут вивчення війниВідео

08:47

День металурга 2022: потужні привітання для рідних і колег, картинки та листівки

08:46

Гороскоп на сьогодні 17 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

08:40

ЗСУ "підсмажили" окупантів: були знищені склад, база та казармиВідео

08:30

Очищення жовчного міхура вдома народними засобами: ТОП-5 перевірених способівВідео

08:25

ISW: У РФ командування війною опинилося під загрозою - не можуть вирішити, хто з генералів головнішийВідео

08:16

Ніколи не кажи "ніколи", або Чому Україна поки не стріляє по РосіїПогляд

07:35

"Мстяться за зруйнований штаб": окупанти завдали по Миколаєву ракетного ударуВідео

Реклама
07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

06:24

Росія мститься Україні: чому ракетні удари можуть збільшитисяПогляд

06:10

Найсмачніша та неймовірно хрустка квашена капуста: простий рецептВідео

06:00

ЗСУ не переламали хід війни: РФ тисне на Донбасі, а Захід зволікає зі зброєю – генерал РоманенкоВідео

04:30

Дика спека +38º: українці дізналися терміни атаки африканського пеклаВідео

04:04

Найкрасивішій жінці світу зраджує чоловік - Емілі Ратаковскі розлучається

03:36

"Совок" головного мозку: м'ясиста Наташа Корольова начепила піонерську символіку з власним обличчямВідео

03:05

Здоровий глузд проти прикмет і забобонів: як правильно дарувати годинник

02:48

Це хлопчик: Наталя Могилевська порадувала фанатів поповненням у родині

02:45

"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФВідео

02:10

Україну чекає погодна аномалія: синоптик дав прогноз на серпеньВідео

00:51

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Брітні Спірс вперше за довгий час переспівала свій найкращий хіт - як звучить співачка без фонограмиВідео

16 липня, субота
23:50

У Зеленського відповіли на погрози Італії через постачання військової допомоги УкраїніВідео

23:18

В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною даліВідео

23:04

Окупанти зазнають значних втрат: у росіян не виходить повністю захопити Луганську областьВідео

23:02

Удари HIMARS і "штурм": в ОП розкрили сценарій звільнення півдня УкраїниВідео

22:35

Зрадник "зливав" дані РФ: затримано ексначальника кримського главку СБУВідео

22:35

Надя Дорофєєва в білосніжному вбранні оголила плечі на багатотисячну аудиторію

22:13

Зеленський різко попередив українців про фейки з Росії і "масові ракетні удари"Відео

Реклама
22:02

Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФВідео

21:33

Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФВідео

21:30

Окупанти атакували "Іскандерами" Покровськ і повністю знищили село: багато загиблихВідео

21:14

Потап показав, як виглядає після паралічу обличчяВідео

20:55

"Загроза є": у розвідці не виключили нову атаку РФ з БілорусіВідео

20:34

Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУВідео

20:28

Суд у Гаазі в жовтні перейде до розгляду справи про геноцид українців - МЗСВідео

20:10

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

20:06

"Ти - саме літо!": 54-річна Кайлі Міноуг в божевільній міні-сукні засвітила стрункі ніжки

19:59

Нові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постачання зі СШАВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти