У Путіна є крайній термін, до якого РФ планує завершити війну проти України – експерт

У Путіна, ймовірно, є свої плани щодо термінів війни з Україною, тому Москва переносить так звані "референдуми" на осінь - Ступак / Колаж Reuters

У розумінні президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, ймовірно, є якийсь крайній термін, до якого Москва планує завершити війну проти України. Складно пояснити, виходячи з логіки, ситуацію, коли росіяни могли б провести так звані "референдуми" вже зараз, проте відкладають плани на вересень. Про це заявив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

У ефірі 24 каналу він висунув припущення, згідно з яким у Путіна є певні уявлення щодо термінів завершення війни з Україною.

читайте такожНа Херсонщині близько 12-15 тис. військ РФ: ворог здасться ще до початку контрнаступу ЗСУ – АрестовичЗа його словами, на це вказує відкладання Москвою планів, пов'язаних з анексією захоплених територій, на осінь.

"У мене є припущення, що у Путіна є дедлайн щодо ведення цієї війни проти України. Це не вкладається в логічні пояснення. Навіщо відкладати на вересень місяць ці "референдуми", коли можна було б помахати прапорами і зробити це зараз. Однак росіяни "тягнуть гуму", - підкреслив Іван Ступак.

Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков 10 липня заявив, що президент Володимир Зеленський віддав наказ щодо звільнення окупованих Росією південних областей країни. Як стверджує керівник оборонного відомства, армія накопичує отриману від Заходу зброю, щоб реалізувати таке завдання.

Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив заяву, що метою ЗСУ є деокупація всіх українських територій. На думку гаранта, це має бути пріоритетом кожного українця.

У Головному управлінні розвідки України розповіли, що Росія провалила свій головний план, який полягав в окупації всієї держави. Однак агресор має намір "приєднати" до РФ вже захоплені українські землі. Пожвавлення таких процесів фіксують у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Там, ймовірно, готують проведення так званих "референдумів". "Заходи" планують провести 11 вересня.

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