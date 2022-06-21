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Росія погрожує Фінляндії ще до вступу в НАТО і здатна напасти на Литву – Жданов

21 червня 2022, 15:29

Москва воліє діяти всупереч логіці, щоб спровокувати Північноатлантичний альянс на будь-які дії, сказав Олег Жданов.

Жданов Литва
Росія може піти на провокації проти Литви та Естонії - Жданов / Колаж Главред, ua.depositphotos.com

Росія здатна піти на реалізацію сценарію нападу на Литву. Російській державі властиво робити кроки, які суперечать логіці, щоб змусити НАТО до дій у відповідь. Країни Балтії можуть зіткнутися з провокаціями з боку Москви. До того ж росіяни припускаються погроз щодо Фінляндії, яка ще навіть не приєдналася до Альянсу. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що Росія може напасти на Литву. Москва припускається дій, які суперечать логічній політиці і провокують НАТО на дії у відповідь.

читайте такожНапала на Україну, а тепер сміє погрожувати Литві: Кулеба розніс Росію через блокаду КалінінградаУ якості прикладу він навів ситуацію з порушенням російською авіацією повітряного простору Фінляндії. Такий крок можна розглядати як спробу загрози Гельсікі, який ще не вступив до Альянсу. Країни Балтії, а особливо Литва та Естонія, можуть зіткнутися з провокаціями з боку РФ.

"Ось дивіться, Фінляндія ще офіційно не подала заявку, а її повітряний простір порушує російська авіація. І показують, що, мовляв, будете в НАТО, то ми ще гірше зробимо. Точно також і тут, країни Балтії, особливо Литва та Естонія, можуть піддаватися провокаційним діям з боку Росії", - підкреслив Олег Жданов.

Блокада Литвою Калінінградської області

Литва з 18 червня, керуючись санкціями Європейського Союзу щодо РФ, ухвалила рішення припинити транзит низки російських товарів до Калінінградської області. Керівник регіону Антон Аліханов розповів, що заборона торкнулася близько половини всіх вантажів, які потрапляли в регіон з інших російських областей.

Голова комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету РФ Андрій Клімов у відповідь вибухнув погрозами на адресу Литви. За його словами, тепер у Москви, мовляв, з'явилася можливість вирішити проблему транзиту до Калінінградської області "будь-якими обраними способами".

"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь-якими обраними нами способами", - підкреслив Клімов.

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