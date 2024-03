Армія Росії зазнає великих втрат бронетехніки: в ISW назвали найзапекліші напрямки

Сили РФ втратили декілька невстановлених одиниць техніки у боях за Орлівку, на захід від Авдіївки, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 28 березня.

Експерти ISW зазначають, що російські війська втратили кілька видів техніки, ЗСУ у Новомихайлівці використовують FPV-безпілотники та касетні боєприпаси, що значно ускладнює зусилля Росії щодо просування.

Також за даними аналітиків, 28 березня позиційні бої тривали вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна:

У Донецькій області, за інформацією ISW, російські та українські війська вели позиційні бої:

Також в ISW наголошують, що 28 березня російські війська продовжували наступ у районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.