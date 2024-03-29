Армія Росії зазнає великих втрат бронетехніки: в ISW назвали найзапекліші напрямки

ЗСУ у Новомихайлівці використовують FPV-безпілотники та касетні боєприпаси, що значно ускладнює зусилля Росії щодо просування.

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ЗСУ знищують техніку окупантів / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Сили РФ втратили декілька невстановлених одиниць техніки у боях за Орлівку, на захід від Авдіївки, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 28 березня.

Експерти ISW зазначають, що російські війська втратили кілька видів техніки, ЗСУ у Новомихайлівці використовують FPV-безпілотники та касетні боєприпаси, що значно ускладнює зусилля Росії щодо просування.

Також за даними аналітиків, 28 березня позиційні бої тривали вздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна:

відео дня

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на захід від Кремінної в районі Тернів;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

У Донецькій області, за інформацією ISW, російські та українські війська вели позиційні бої:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута в районі Часового Яру, районів Новий і Канал (східна частина Часового Яру) та Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

"Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Новомихайлівки та на полях на північ від населеного пункту", - зазначають експерти.

Також в ISW наголошують, що 28 березня російські війська продовжували наступ у районі Старомайорського (на південь від Великої Новосілки) у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація під Авдіївкою: що відомо

Нагадаємо, що боєць ЗСУ оцінив загрозу оточення стратегічного міста. Росіяни можуть повторити Авдіївську тактику для захоплення стратегічного важливого міста Вугледар Донецької області, повідомляє військовий ЗСУ Михайло-Лука Кабусь. Окупанти хочуть через Курахове зайти з тилу на Вугледар.

В 3 ОШБр назвали 2 головні переваги РФ в районі Авдіївки. Родіон Кудряшов заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Ворог не полишає спроб просуватись на захід від окупованої Авдїівці, використовуючи перевагу в живій силі.

У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували інформацію про те, що росіяни заявили про захоплення Орлівки на Авдіївському напрямку, однак не можуть цього підтвердити. Росіяни просунулись Первомайської дамби в Первомайському.

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