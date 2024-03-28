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Авдіївка може повторитись: боєць ЗСУ оцінив загрозу оточення стратегічного міста

Юрій Берендій
28 березня 2024, 16:39
Росіяни можуть повторити Авдіївську тактику для захоплення стратегічного важливого міста Вугледар Донецької області, повідомляє військовий.
Авдіївка може повторитись: боєць ЗСУ оцінив загрозу оточення стратегічного міста
Військовий попередив про загрозу оточення стратегічного міста / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти через неможливість напряму взяти Вугледар намагаються зайти у тил українським військовим і, таким чином оточити місто. Єдиним варіантом для їх просування є Курахівський напрямок. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовослужбовець ЗСУ Михайло-Лука Кабусь (Магнат)

"Окупанти хочуть через Курахове зайти з тилу на Вугледар. Оточувати міста, щоб ЗСУ відступали - стандартна тактика росіян. Усі розуміють ситуацію і роблять все, щоб не допустити цього оточення в майбутньому", - зазначив він.

Військовий вважає, що важкий досвід минулих помилок вже враховується на даному напрямку, і війська вчасно використають наявні сили та засоби, щоб уникнути подібних сценаріїв у майбутньому.

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За його словами, біля Новомихайлівки тривають важкі бої. Туди ворог відправив найбільше сил, спрямованих на вирівнювання лінії фронту. Наразі здається, що ворог намагається накопичити резерви, додав військовий.

"Поки ми не розуміємо, в якому напрямку будуть рухатися росіяни. Але зараз єдиним їхнім варіантом є напрямок Курахового. Тобто вони хочуть вирівняти лінію і намагаються просуватися в сторону Георгіївки", - вказує він.

Михайло-Лука Кабусь відзначив, що водні перешкоди є проблемою для окупантів. Він додав, що взагалі, росіянам зараз дуже складно добиватися успіху. Те, що вони вважають своїм просуванням, насправді коштує їм дуже багато крові, оскільки росіяни втратили значну кількість техніки та військовослужбовців.

"Тому масштабного прориву тут не очікується. Але якщо ворог застосує достатньо резервів, як це було на Авдіївському напрямку, то, можливо, для нас будуть якісь нові виклики. Наразі ситуація стабільна, наскільки це можливо, з наявними засобами, які є в ЗСУ", - наголосив він.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Загроза наступу РФ - ситуація на фронті

Західне видання The Economist повідомляє про можливий початок нового масштабного наступу росіян на позиції Сил оборони України влітку 2024 року.

Росіяни сконцентрували значні військові сили, біля 100 тисяч військових, на Куп'янському напрямку. Однак наразі немає прямої загрози наступу росіян на Харків. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ситуація поблизу Авдіївки залишається складною. Російські окупаційні війська безуспішно намагаються прорвати оборону в районі села Семенівка. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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