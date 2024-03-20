УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки: в ISW розкрили правду

Юлія Закрепа
20 березня 2024, 11:22
Російські окупаційні війська нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби в Первомайському.
У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки: в ISW розкрили правду
Російські війська просунулися до Первомайської дамби / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували інформацію про те, що у вівторок, 19 березня, росіяни заявили про захоплення Орлівки на Авдіївському напрямку, однак не можуть цього підтвердити.

"19 березня Міноборони Росії заявило, що підрозділи Центрального угруповання військ захопили Орлівку на північний захід від Авдіївки. Кілька мілблогерів посилили цю заяву, а один відомий, пов’язаний з Кремлем мілблогер, стверджував, що російські війська повністю захопили й почали "очищати" Орлівку 17 березня, але зіткнулися з проблемами повної консолідації контролю над населеним пунктом через українські контратаки", - йдеться у звіті ISW.

Також росіяни заявили, що їхні війська посилюють обстріли Бердичева (на північ від Орлівки та на північний захід від Авдіївки) та Тоненького (на південь від Орлівки та на захід від Авдіївки), а російська авіація нібито завдає постійних ударів бомбами по українських позиціях у цих двох населених пунктах.

відео дня

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки. Окрім того, аналітики із посиланням на російські та українські джерела, зазначають, що бої тривали на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки: в ISW розкрили правду
Карта бойових дій на фронті / фото: ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що зменшення активності росіян на фронті пов'язане із кількома факторами.

В ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра. Наталія Гуменюк відзначила, що росіяни проводять наступальні операції по всій лінії фронту на півдні, при цьому ворог рідко використовує для наступу бронетехніку.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ новини України
Реклама

Головне за день

"У них особливі відносини": Кулеба сказав, хто здатен завершити війну в Україні

"У них особливі відносини": Кулеба сказав, хто здатен завершити війну в Україні

11:53 Україна
Запеклі бої: росіяни перейшли в наступ на важливому напрямку - Лисогор

Запеклі бої: росіяни перейшли в наступ на важливому напрямку - Лисогор

11:35 Україна
У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки: в ISW розкрили правду

У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки: в ISW розкрили правду

11:22 Україна
Всі головні новини

Популярне

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідь 54951

Не лише ціною: чим відрізняється хек від минтая - проста відповідь

Ти що, зовсім : дідусь Петросян здивований народженням його доньки 32828

"Ти що, зовсім": дідусь Петросян здивований народженням його доньки

Без соплів і сліз : зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву 26478

"Без соплів і сліз": зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву

«Не сором мене»: Тіна Кароль мало не довела до сліз Юлію Саніну своєю заявою 8887

"Не сором мене": Тіна Кароль мало не довела до сліз Юлію Саніну своєю заявою

Останні новини

11:53

"У них особливі відносини": Кулеба сказав, хто здатен завершити війну в Україні

11:39

Не кожному під силу знайти конюшину серед квітів за 9 секунд: загадка на кмітливість

11:35

Запеклі бої: росіяни перейшли в наступ на важливому напрямку - Лисогор

11:22

У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки: в ISW розкрили правду

10:55

Китайський гороскоп на завтра 21 березня: кому нове кохання, а кому нещастя

Путін попре на Київ, Харків, Одесу і влаштує "м'ясне цунамі" – СотникПутін попре на Київ, Харків, Одесу і влаштує "м'ясне цунамі" – Сотник
10:50

"Система готова": журналіст назвав останній рік правління ПутінаВідео

10:42

Нічну атаку на Енгельс провели бійці ГУР, цілі було уражено - ЗМІВідео

10:40

І очистить, і запахи прибере: жінка показала, що потрібно кинути в пралку

10:39

Кущ сказав, як втримати економіку України: "Має бути модель, вдвічі ефективніша за російську"Відео

Реклама
10:03

Росіяни намагаються йти до Дніпра: стали відомі деталі боїв на Херсонщині

10:02

Разом із сім'єю: Кейт Міддлтон прийняла складне рішення

09:58

Макрон про відправлення військ в Україну: "Ми повинні бути готові захищати республіку"

09:15

РФ намагається створити коаліцію з 3-ма країнами на противагу Заходу – ISW

09:00

РФ переходить на іранську модель економіки та знижує залежність від нафти та газу – КущЕксклюзив

08:54

"99% людей цього не знають!": блогерка показала, як за 100 грн прибрати подряпини на машиніВідео

08:48

Території - не головне: ексвійськовий США розповів, як виграти війну на виснаження

08:11

"Це передсмертна агонія РФ": журналіст пояснив, що пришвидшить закінчення війни в УкраїніВідео

08:10

Уявні перемоги Путіна у ПФ та на війніПогляд

07:44

Трамп заявив, що США не вийдуть із НАТО, якщо Європа заплатить за це - Politico

06:58

У російському Енгельсі було чути вибухи: що відомоВідео

Реклама
06:10

Чому Путін і його адміністрація сміялися як обкурені після виборівПогляд

05:32

"Був агентом ФСБ": Сотник розповів, від чого помер Навальний у в'язниціВідео

05:00

Справжній порятунок: інженери створили пристрій для людей з розладами голосу

04:45

Потрібно знайти кота серед собак за 13 секунд: надзвичайно складна загадка

04:15

Росія готує новий наступ: полковник ЗСУ назвав дату і напрямок головного удару

03:30

Експерт розніс мрію Путіна щодо залізниці на окупованих територіях

03:00

"Чудові": Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою

02:32

Замочувати на ніч не потрібно: як відмити скляну форму для запікання

02:00

Джамала розсекретила фанатам, у якій країні зібралася народжувати третю дитину

01:53

Син путініста Стівена Сігала зіграв весілля з росіянкою в країні-окупанті

01:30

Молодий і перспективний: названо нового ймовірного "Джеймса Бонда" - ЗМІ

01:22

Росіяни закидають Сумщину КАБами, села спалюють до руїн - Зеленський

01:00

Дрони змушують Росію "ганяти" кораблі зі зброєю по маршруту у 9 тисяч кілометрів

19 березня, вівторок
23:53

Україну атакувала нова магнітна буря: як довго буде "трусити"

23:28

Як висаджувати помідори, щоб вони виросли великими: дізнайтеся вчасно

22:36

Маркіза-розлучниця: "коханка" принца Вільяма заговорила про скандал із Міддлтон

22:35

Україна не стримає РФ до 2027 року: журналіст передбачає появу армії ФранціїВідео

22:13

Боєприпаси, дрони і не тільки: про що домовились на "Рамштайні-20"

22:13

"Своє віддайте": Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ

22:10

У школах Росії вивчатимуть пісні Газманова і Любе

Реклама
21:32

Ганьба на фронті: росіяни намагалися викрасти Leopard 2, але втратили свою техніку

21:22

Без розвідки та підтримки: у ЗСУ розповіли, що пішло не так із контрнаступом

20:34

Куди Путін після "переобрання" рушить далі: під загрозою одразу низка областейВідео

20:26

У ГУР натякнули на нові удари по НПЗ ворога: коли та де чекати на "бавовну"

19:54

Влупить -6 і засипле снігом: в Україні лютуватиме серйозна негода

19:45

ЗСУ зможуть стримати лінії фронту: прем'єр сказав, коли Україна отримає боєприпаси

19:31

"Ми не можемо виключити": у Британії заговорили про відправлення військ в Україну

19:19

Обмін ударами, ДРГ та евакуація: як Україна і Росія формують "сіру" зонуФотоВідео

19:10

Росія в Сумській області влаштувала класичний терор проти населенняПогляд

18:38

Париж готовий перекинути 20 тисяч "багнетів": де можуть розмістити війська в Україні

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти