У Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки: в ISW розкрили правду

Російські окупаційні війська нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби в Первомайському.

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Російські війська просунулися до Первомайської дамби / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували інформацію про те, що у вівторок, 19 березня, росіяни заявили про захоплення Орлівки на Авдіївському напрямку, однак не можуть цього підтвердити.

"19 березня Міноборони Росії заявило, що підрозділи Центрального угруповання військ захопили Орлівку на північний захід від Авдіївки. Кілька мілблогерів посилили цю заяву, а один відомий, пов’язаний з Кремлем мілблогер, стверджував, що російські війська повністю захопили й почали "очищати" Орлівку 17 березня, але зіткнулися з проблемами повної консолідації контролю над населеним пунктом через українські контратаки", - йдеться у звіті ISW.

Також росіяни заявили, що їхні війська посилюють обстріли Бердичева (на північ від Орлівки та на північний захід від Авдіївки) та Тоненького (на південь від Орлівки та на захід від Авдіївки), а російська авіація нібито завдає постійних ударів бомбами по українських позиціях у цих двох населених пунктах.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 19 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до північно-західного краю Первомайської дамби в Первомайському, на південний захід від Авдіївки. Окрім того, аналітики із посиланням на російські та українські джерела, зазначають, що бої тривали на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Карта бойових дій на фронті / фото: ISW

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що зменшення активності росіян на фронті пов'язане із кількома факторами.

В ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра. Наталія Гуменюк відзначила, що росіяни проводять наступальні операції по всій лінії фронту на півдні, при цьому ворог рідко використовує для наступу бронетехніку.

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