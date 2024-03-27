ЗСУ знищують 'божевільну кількість піхоти і техніки' під Авдіївкою - Третя штурмова

У цьому районі ворог вимушений локалізувати атаки, але втрачає велику кількість техніки та піхоти.

https://glavred.net/ukraine/zsu-znishchuyut-bozhevilnu-kilkist-pihoti-i-tehniki-pid-avdijivkoyu-tretya-shturmova-10553483.html Посилання скопійоване

Під Авдіївкою запеклі бої / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін повідомив, що Силам оборони України вдалося знизити динаміку наступальних дій російських окупантів на Авдіївському напрямку. У цьому районі ворог вимушений локалізувати атаки, і продовжує втрачати під час своїх штурмів чимало особового складу та техніки.

"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки", - розповів він у своєму Telegram.

Разом з тим військовий зазначає, що інтервенти не припиняють спроби наступу на цій ділянці фронту.

відео дня

"При цьому, якщо ми вже давно звикли, що їм плювати на втрати особового складу - то зараз їм уже і на втрати техніки все одно", - каже Жорін.

Також він зазначив, що кожного дня знищується "божевільна кількість" і піхоти, і техніки, але "суттєво на плани ворога це не впливає".

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація на Авдіївському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що у Росії заявили про захоплення нових територій біля Авдіївки. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували інформацію про те, що у вівторок, 19 березня, росіяни заявили про захоплення Орлівки на Авдіївському напрямку, однак не можуть цього підтвердити.

Біля Авдіївки з'явилися нові підрозділи РФ. Росіяни зменшили натиск на фронті, однак відчувається постійна розвідка та дошкуляння з боку окупантів, розповів командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр. Росіяни мають нову амуніцію та застосовують іншу тактику ведення бою.

В 3 ОШБр розповіли про втрати РФ біля Авдіївки. Військовослужбовець зазначив, що росіяни продовжують наступ на українські позиції не зважаючи на колосальні втрати. Після перекидання Третьої окремої штурмової бригади на Авдіївський напрямок, втрати ворога значно зросли.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред