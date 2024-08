Армія РФ проривається у Донецькій та Луганській областях: в ISW розкрили загрози

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що країна-агресор Росія продовжує свої спроби окупувати нові території України. Останні геолокаційні кадри фіксують просування росіян у Донецькій та Луганській областях.

Геолокаційні кадри від 18 та 19 серпня вказують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новоселівського (південний схід від Куп'янська) та на південний захід від Андріївки (на захід від Сватового), йдеться у звіті ISW.

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ також просунулися в районі Табаївки, Піщаного та Макіївки, але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Міноборони РФ 19 серпня заявило, що російські війська захопили залізничну станцію Виїмка, на південний схід від Виїмки (південний схід від Сіверська). За заявою російського воєнкора, росіяни також просунулися на схід від залізничної станції, хоча ISW не спостерігав візуальних свідчень нещодавніх російських наступів у цих районах.

Один із російських воєнкорів заявив, що війська РФ захопили та зачистили укріплення ЗСУ на схід від Жовтневого у східній частині Часового Яру, проте ISW не бачив візуальних доказів цієї заяви.

Декілька воєнкорів РФ додатково заявили, що росіяни захопили весь Нью-Йорк і зачищають позиції в північній частині населеного пункту. Також були заяви про те, що війська РФ просунулися до південної частини Нелипівки та зміцнюють нові позиції у населеному пункті.

Проте ISW поки що не спостерігав візуального підтвердження жодної з цих заяв, а також досі не має візуальних доказів того, що російські сили контролюють увесь Нью-Йорк.

У понеділок, 19 серпня, російські війська продовжили наступальні дії на захід від Донецька, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Зокрема, мова йде про наступ в районі Красногорівки та Георгіївки.

У той же час, геолокаційні кадри від 17 липня вказують на те, що війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній частині Павлівки.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.