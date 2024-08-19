Ситуація на Покровському напрямку погіршується: як ЗСУ можуть змінити стратегію

Наразі росіяни зосередилися на просуванні в бік траси Костянтинівка – Покровськ, каже військовий експерт.

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Ситуація на Покровському напрямку погіршується / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Ситуація на Покровському напрямку фронту в Україні погіршується і потребує зміни підходу. Про це заявив генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко, передає 24 канал.

"Потрібно стратегічно змінювати всю ситуацію для початку шляхом нанесення військам масового ураження. Можливо, перенести акценти з уражень на території Криму і Росії, тому що ситуація, на мій погляд, цього вимагає", - підкреслив він.

За його словами, наразі росіяни зосередилися на просуванні в бік траси Костянтинівка - Покровськ, концентрують свої сили біля Торецька та Часового Яру.

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Він також додав, що на цьому напрямку не зменшилася частота використання авіації: росіяни б'ють КАБами, які підкріплюють удари з артилерії.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

Нагадаємо, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль повідомляв, що ситуація на Покровському напрямку фронту залишається важкою. Ворог застосовуючи різні тактики безперервно намагається просуватись в бік Покровська.

Керівник МВА Сергій Добряк заявляв, що російські окупанти наблизилися до міста Покровськ у Донецькій області. Війська РФ перебувають лише 10 км від околиць міста.

Крім того, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін говорив, що ціллю російського наступу в Донецькій області залишається місто Покровськ та Мирноград. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону українських військ на цьому напрямку.

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