Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів у трьох областях - Deep State

Ворог має просування біля Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та в Торецьку.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-prodvinulas-vozle-pyati-naselennyh-punktov-deep-state-10605323.html Посилання скопійоване

Аналітики Deep State оновили карту бойових дій / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Російська окупаційна армія продовжує проводити наступальні дії. Аналітики Deep State оновили карту бойових дій.

За їхніми даними, ворог просунувся біля п'яти населених пунктів у трьох областях. Зокрема, росіяни просунулися в районах таких населених пунктах України:

село Невське Кремінського району Луганської області;

селище Золота Нива Волноваського району Донецької області;

село Водяне Покровського району Донецької області;

місто Торецьк Донецької області;

село Приютне Запорізької області.

Карта бойових дій / deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загалом від початку доби 14 жовтня відбулося 189 бойових зіткнень. Найгарячіше на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

відео дня

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ поблизу Оріхово-Василівки та Діліївки. Сили оборони зупинили всі атаки.

На Торецькому напрямку відбулося три бої. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. Тут усі атаки також завершилися невдачею для окупантів.

На Покровському напрямку противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Луча, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено близько 300 окупантів, із них 148 - безповоротно. Також знищено п'ять БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл. Чотири БМП, дві БМД і два БТР загарбників було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. 39 бойових зіткнень завершено, ще одинадцять - досі тривають.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали понад 70 осіб. Також знищено дві бойові броньовані машини та пошкоджено два танки.

Ситуація на фронті - останні новини

Поблизу Торецька на Донеччині збудовано фортифікаційні споруди, які стримуватимуть війська агресора Росії в разі виходу української армії з міста. Про це заявила представниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. За її словами, ситуація в Торецьку залишається важкою. Бойові дії тривають за кожну вулицю та під'їзд.

Ворог продовжує активний наступ на Краматорському напрямку. Окупанти намагаються всіма силами захопити Часів Яр, заявив представник прес-служби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак. За словами військовослужбовця, на сьогодні в Часовому Яру склалася критично складна ситуація.

Російські окупанти за останні два місяці захопили понад 823 квадратні кілометри української території, чого не було з 2022 року. Під час щоденних вилазок росіян під Курахове, там знищується від 20 до 30 окупантів, розповів The Times десантник однієї з повітряно-десантних бригад ЗСУ.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред