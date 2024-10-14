Небувалі темпи: у The Times розкрили 'тактику м'ясорубки' окупантів РФ

Під час щоденних вилазок росіян під Кураховим знищується від 20 до 30 окупантів.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 117 окрема бригада сил ТРО

Російські окупанти за останні два місяці захопили понад 823 квадратні кілометри української території, чого не було з 2022 року.

Під час щоденних вилазок росіян під Кураховим, там знищується від 20 до 30 окупантів, розповів The Times десантник однієї з повітряно-десантних бригад ЗСУ.

"Люди, яких вони посилають у ці рейди, не є справжніми бойовими одиницями і погано навчені. Проте все одно це виснажує наші запаси боєприпасів, і кожен хтось із наших хлопців або поранений, або вбитий", - каже десантник Андрій.

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За його словами, іноді росіянам вдається пробратися на українську територію і втекти, тоді бійцям ЗСУ доводиться витрачати час на їхні пошуки та ліквідацію.

Уточнюється, що метою тактики РФ є виснаження ресурсів і відволікання уваги українських бійців і це працює. "Два тижні тому їм вдалося просунутися на 500 м", - розповів український боєць.

У матеріалі наголошується, що термін "м'ясорубка" є широко поширеним позначенням військової стратегії Росії в її кампанії із захоплення Донбасу, і ця стратегія навіть попри величезну кількість людських жертв працює.

"Навіть з урахуванням російської стратегії м'ясорубки за останні місяці масштаби втрат серед росіян на Донбасі стали безпрецедентними", - пишуть журналісти.

Де знаходиться Курахове Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

За даними розвідки США, серпень і вересень 2024 року стали найкровопролитнішими місяцями у війні. Протягом двох місяців щодня гинуло та отримувало поранення понад 1200 росіян

"Якою б самовбивчою не була ця стратегія, вона не позбавлена ефекту", - додають автори матеріалу.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що два великих міста на сході під загрозою. Російські окупанти посилили тиск на Курахівському напрямку, однак просуваються і на інших ділянках фронту, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягує резерви і готує новий штурм. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ на Харківському напрямку, повідомили в ОТГ "Харків".

Як повідомлялося раніше, десантники ЗСУ відбили атаку ворога. Українські захисники зірвали штурм підрозділів армії країни-окупанта РФ на Покровському напрямку.

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