'Не треба мати ілюзій': експерт висловився стосовно майбутньої мобілізації жінок

Якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація.

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В Україні можлива мобілізація жінок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Останніми днями співробітники ТЦК почали масштабними рейдами ходити з перевірками у торгівельно-розважальні центри, ресторани та концерти. Таку активізацію прокоментував експерт Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо". А також висловився стосовно майбутньої мобілізації жінок.

На думку експерта, чим довше буде продовжуватись війна, тим більше буде подібних ситуацій.

"Треба розуміти, що по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати. Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація", — говорить Портников.

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Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

Також, як переконаний експерт Віталій Портников, якщо війна в Україні триватиме кілька років, то спочатку знизять вік мобілізації військовозобов’язаних.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Згодом, швидше за все, будуть активно залучати жінок в армію.

"Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок", — прогнозує політичний оглядач.

Закон про мобілізацію / фото: Главред

Мобілізація в Україні - що відомо

Як відомо, В одному з клубів Харкова було заплановано виступ - "True Tough", "Ґрунт палає" та "Mordox", однак ТЦК завітали одразу до трьох музичних гуртів.

Раніше ТЦК влаштували облаву на концерті Океану Ельзи. Деяких відвідувачів концерту затримували і саджали в поліцейські авто.

Своєю чергою депутат вказав причину, чому "бронь" від армії знову відтягується. У ВР усе ще немає одностайного рішення щодо впровадження економічного бронювання.

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