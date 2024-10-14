Ворог рівняє місто з землею: в ЗСУ розкрили деталі наступу РФ на Донеччині

Ситуація біля населеного пункту критично складна.

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Ворог всіма силами намагається захопити Часів Яр/ Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Російські окупаційні війська не відмовляються від своїх загарбницьких планів, ворог продовжує активний наступ на Краматорському напрямку і намагається всіма силами захопити Часів Яр. Про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

За словами військовослужбовця, на сьогодні у Часовому Яру склалася критично складна ситуація.

"Не було жодного дня, коли окупанти не влаштовували штурми. За день їх може бути 3-4. Разом з тим ворог застосовує артилерію, дрони, авіацію. Місто руйнується КАБами", – розповів представник 24-ї ОМБр. відео дня

Іван Петричак підкреслює, що загарбники використовують звичну для себе тактику терору та зрівнюють місто із землею. Відомо, що окрім КАБів по місту регулярно відбуваються атаки із застосуванням некерованих авіаційних ракет.

Наразі лінія зіткнення залишається незмінною, за словами Петричака, фронт пролягає по каналу Сіверський Донець – Донбас, але ситуація там критично важка.

Часів Яр / Инфографика: Главред

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що війська РФ досягли певних успіхів біля Вугледара та Часового Яру. У Курській області росіяни мають просування біля Ольгівки та Крем’яного.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни йшлось, що російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Торецька. При цьому Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському напрямку біля Селидового.

Військовий оглядач Денис Попович розповідав, що противнику вдалося досягти певних успіхів тактичного характеру на Запорізькому напрямку. Попович вважає, що офіційна інформація та останні дії російських окупантів підтверджують те, що Кремль готує на цій ділянці фронту посилення, щоб просуватися.

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